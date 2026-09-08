Muerte de Ariel Breppe en Roca: 10 sospechosos y 200 GB de pruebas, la investigación se extenderá hasta 2027

El querellante adhirió al pedido de prórroga en la investigación por la muerte de Ariel Breppe. Foto Juan Thomes.

La jueza de garantías de Roca, Claudia Lemunao, resolvió conceder una prórroga de seis meses para la investigación preliminar del trágico hecho en el que perdió la vida el operario Hugo Ariel Breppe y resultaron heridos otros dos trabajadores. La decisión judicial, tomada en una audiencia realizada en el Ministerio Público Fiscal, posterga el vencimiento del plazo penal hasta marzo de 2027 y permitirá profundizar las pesquisas sobre la responsabilidad de los diez presuntos responsables investigados que hoy tiene la causa. El siniestro ocurrió el 9 de marzo de 2026 en la obra pública que la empresa constructora Ecosur Bahía S.A. ejecutaba en la intersección de las calles Mendoza y Perú.

La prórroga fue solicitada por la fiscal jefa Jessica González, quien argumentó la extrema complejidad de un legajo penal que recientemente sumó nuevos sospechosos de la cúpula corporativa. El caso, caratulado inicialmente sin autores definidos en las primeras horas posteriores al colapso, avanzó de forma drástica de cuatro a diez personas imputadas el pasado 2 de septiembre.

La audiencia se llevó adelante en la sala 3 de la Ciudad Judicial de Roca. Foto Juan Thomes.

La representante del Ministerio Público Fiscal justificó el requerimiento señalando que recibieron un total de 200 GB de información digital extraída de teléfonos, pendrives y discos externos que deben analizar minuciosamente. También resta realizar pericias caligráficas clave sobre la presunta falsificación de documentos en el obrador.

Un colapso anunciado bajo la lluvia

El hecho bajo investigación se desencadenó minutos antes de las doce y media del mediodía, cuando una de las paredes de tierra vertical de una zanja de riesgo crítico, con una profundidad de 2,15 metros, colapsó de manera catastrófica sobre los operarios que trabajaban en el interior.

El desmoronamiento provocó la violenta muerte de Hugo Ariel Breppe, causándole «politraumatismos graves y asfixia mecánica por compresión», lo que provocó su deceso pocas horas después en el hospital. En tanto, otros dos operarios sufrieron lesiones de diversa consideración al descender rápidamente para intentar auxiliar a su compañero atrapado.

La fiscal González presentó el planteo ante la jueza de Garantías. Foto Juan Thomes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el trágico desenlace se produjo por una serie de omisiones negligentes por parte del personal técnico y directivo a cargo del control de riesgo laboral. Entre las principales fallas se señala que no se evaluó el terreno tras las copiosas lluvias registradas la jornada anterior ni se suspendieron las tareas operativas.

Asimismo, los acusadores dijeron que se constató que la empresa poseía cajones metálicos de contención pero priorizó el ritmo de la producción y la colocación de cañerías, omitiendo instalar el sistema de entibamiento y los apuntalamientos correspondientes. Tampoco se habrían colocado líneas de vida utilizables, arneses fijos, ni taludes de protección en el sector excavado.

Las sospechas de encubrimiento y firmas falsas

La investigación de la fiscalía también pone la lupa sobre maniobras posteriores al accidente que habrían buscado garantizar la impunidad de los responsables. Se acusa a la coordinadora de obra de retirar y ocultar de noche las carpetas técnicas del obrador.

Además, los peritos detectaron la presunta adulteración del permiso de trabajo seguro de la empresa constructora mediante firmas falsas de ingenieros y responsables técnicos. La defensa no se opuso al pedido de prórroga debido al volumen de la prueba a evaluar. En ese sentido, el defensor Luis Vincenty -representante de dos personas investigadas- señaló que la profusa información amerita un análisis prudente dada la complejidad de la normativa aplicable en este rubro industrial.

Por su parte, el querellante Ariel Balladini adhirió al pedido y reveló que están pendientes informes de la Secretaría de Recursos Hídricos para acceder al pliego base de la licitación nacional. Además, se peritará la computadora de la anterior responsable de seguridad de la obra, que contendría advertencias previas enviadas a directivos de Bahía Blanca sobre el inminente peligro de derrumbe que presentaba la zanja días antes de la tragedia.

La jueza Lemunao avaló la prórroga hasta 2027. Foto Juan Thomes.

Durante la audiencia, la fiscal González enfatizó sobre la necesidad de actuar con cautela ante la cantidad de sospechosos. «La fiscalía hoy investiga a diez personas, pero a lo mejor llegamos con menos a la formulación de cargos. Queremos ser responsables y objetivos», declaró de forma directa.

Asimismo, recordó que los plazos de la investigación preliminar vencían de manera inminente, lo que requería esta urgente extensión concedida por el tribunal. La jueza Lemunao concluyó que el pedido resultaba fundado y decretó la prórroga de seis meses más.