Claudio Barrelier declaró por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y acusó a la madre

La defensa de Claudio Barrelier vinculó el crimen de Agostina Vega con un supuesto ajuste de cuentas por drogas.

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier, amplió su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y brindó una versión inédita sobre lo ocurrido la noche del 23 de mayo. El imputado aseguró que la adolescente ingresó a su vivienda del barrio Cofico, permaneció allí 40 minutos y luego se retiró a bordo de un vehículo.

Los detalles de la declaración fueron dados a conocer por Carlos Argüello, el nuevo abogado de Barrelier. La defensa sostuvo que la menor llegó a la propiedad en el marco de una supuesta deuda por drogas que mantenían su madre, Melisa Heredia, y Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos.

La reconstrucción de la defensa sobre los minutos de la adolescente en la vivienda

Fuentes judiciales rechazaron la hipótesis planteada por el imputado y remarcaron que la versión carece de respaldo probatorio. Según la línea defensiva, la víctima habría sido entregada en garantía a personas vinculadas con la venta de drogas.

En tanto el imputado admitió que recibió a Agostina en la finca de calle Juan del Campillo al 800 tras abonar el dinero restante de un viaje en remise. De acuerdo a sus dichos, la joven atendió un llamado durante su estadía y posteriormente caminó hacia la calle para abordar un auto rojo.

La postura de la defensa contrasta directamente con las pruebas recolectadas por la Fiscalía de Instrucción. Los investigadores sostienen que la joven ingresó al inmueble a las 22.55 y nunca salió con vida. También Barrelier intentó involucrar a una expareja de la joven, pero se advirtió que el muchacho permanecía privado de la libertad al momento del hecho.

Los elementos probatorios de la fiscalía y los peritajes en la causa judicial

La hipótesis de la fiscalía establece que el acusado aprovechó la confianza generada con la víctima por haber sido pareja de su madre para concretar el ataque. La acusación determina que abusó sexualmente de ella y la asesinó para evitar una posterior denuncia.

Las pericias mediante uso de Luminol detectaron rastros hemáticos en diversos sectores de la vivienda de barrio Cofico. La investigación señala que los restos fueron trasladados dos días después en un vehículo Ford Ka hacia un terreno baldío en Ampliación Ferreyra.

El relato del auto rojo coincide con una grabación entregada tiempo atrás por el padre de la víctima a las autoridades.

La representación legal solicitó formalizar diversos careos entre los involucrados para intentar validar la declaración. La fiscalía evaluará si los nuevos dichos incorporan elementos pertinentes o si responden a una maniobra para desvincularse de la causa.