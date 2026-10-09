Muerte en un taller mecánico de Neuquén: la víctima estaba atada con precintos

Mientras la Unidad de Homicidios de Neuquén sigue investigando las circunstancias en torno a la muerte de un hombre de 33 años, ocurrido durante las primeras horas de este viernes, se dieron a conocer detalles del contexto en el que fue hallado el cuerpo al momento del arribo policial. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la calle José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón. Fuentes judiciales detallaron que en el lugar, que funciona como taller mecánico, la víctima habría sido reducida por dos hombres que se encontraban trabajando en el inmueble, quienes lo habrían golpeado y atado antes de dar aviso a la policía.

Según la reconstrución del hecho basada en los primeros testimonios recabados por la policía, el suceso ocurrió cerca de las 4 de la mañana. Dos personas que se hallaban trabajando en un auto escucharon ruidos y advirtieron la llegada del hombre —conocido en la zona—, quien habría ingresado en estado de exaltación y profiriendo frases incoherentes.

Tras golpear algunas puertas a patadas y dirigirse hacia el sector del taller, se produjo un forcejeo en el cual los ocupantes del lugar lo golpearon y procedieron a sujetarlo utilizando precintos y una soga.

La fiscal Guadalupe Inaudi y su equipo estuvo en el lugar del hecho. Foto: Emiliano Ortiz

La fuente judicial informó que los propios trabajadores habrían dado aviso a la policía, pero al arribar el móvil policial al lugar el hombre ya no presentaba signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, el personal del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) certificó el deceso. Tras obtener la correspondiente orden judicial de allanamiento, los peritos ingresaron a la propiedad para levantar rastros e inspeccionar la escena del crimen.

La causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal de Homicidios, Guadalupe Inaudi, quien ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia, procedimiento determinante para precisar las causas exactas del fallecimiento. Asimismo, la fiscalía solicitó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir la secuencia del hecho.

Por el momento no hay personas en calidad de detenidas, aunque los dos hombres que se encontraban en el taller y solicitaron la presencia policial permanecen demorados mientras se desarrollan las entrevistas de rigor y las primeras pericias del caso.