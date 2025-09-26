Buscan reconstruir la imagen facial de la mujer hallada muerta en el basural de Neuquén

El velo de misterio sobre la identidad de la mujer hallada muerta en una cantera del basural de Neuquén, está lejos de correrse. El cuerpo, estaba en una cantera, llevaba varios días en el lugar y el estado en el que fue encontrado el pasado 18 de septiembre constituye un verdadero desafío para los forenses que siguen sumando refuerzos. En las últimas horas, varias fuentes de la causa confirmaron que la Policía Federal Argentina (PFA) colabora con varias acciones, entre ellas reconstruir la imagen de su rostro.

De 1.43 metros de altura, entre 25 y 45 años, que fue sometida a una operación de rodilla y que murió por un traumatismo de cráneo, son los únicos datos con lo que cuenta el equipo de la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.

Con ese punto de partida, se solicitaron pericias y el recupero de las huellas digitales para rastrear en los registros. Esto se hizo, en un proceso que llevó varios días por la calidad de la evidencia y los resultados fueron negativos.

Las huellas fueron ingresadas a sistemas federales

Durante la última semana, los aportes dactilares fueron entregados a la Policía Federal que los ingresó al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), para extender la pesquisa de los registros a todo el territorio nacional. También, con resultados negativos.

Según se pudo conocer, la PFA no solo recibió las huellas dactiloscópicas, sino que también se acompañó enlace de descarga con autopsia, fotografías, huellas y reserva de ADN. Todo puesto a disposición de la fuerza federal.

Reconstrucción e identificación biométrica



Dentro de las acciones, se solicitó a la División Individualización Criminal de PFA que se realice un informe sobre viabilidad de realizar reconstrucción cadavérica del rostro de la mujer.

Contar con una referencia en imagen de cómo se veía, permitiría elaborar un Identi-Kit para difusión en los medios de comunicación, así como otros métodos de identificación.

A nivel local, también se realizaron muestreos de fauna cadavérica para iniciar un análisis entomológico. El estudio de larvas y otros insectos podrán brindar precisiones sobre el tiempo que llevaba muerta el día del hallazgo.

También se buscó en organizaciones que prestan asistencia a personas en situación de calle, registros provinciales y hospitales donde alguna paciente con esas características haya sido sometida a una cirugía de rodilla.