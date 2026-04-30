Mataron a un joven de 19 años en Cervantes este jueves: le dispararon desde una motocicleta

Este jueves 30 se registró un asesinato en Cervantes. Un joven murió producto de un disparo que provino desde una motocicleta. Los presuntos autores estarían identificados e investigan un posible conflicto de drogas.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 16 en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y René Favaloro.

Allí, según marcan las primeras informaciones, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra un joven de 19 años, quien resultó herido y quedó tendido en el suelo.

Foto: captura Google Maps.

La víctima fue trasladada en ambulancia hacia el hospital de General Roca, en donde se confirmó su deceso.

En el caso intervino la Fiscalía de General Roca, a cargo de la Dra. Giardin, como así también a personal del Gabinete de Criminalística y Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la ciudad, quienes realizaron diligencias de rigor.

Buscan a las personas que iban en la motocicleta

Los presuntos agresores estarían identificados y la Policía busca a los responsables. El caso estaría enmarcado en un conflicto de drogas.