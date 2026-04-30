Mataron a un joven de 19 años en Cervantes este jueves: le dispararon desde una motocicleta
La Policía de Río Negro habría identificado a los presuntos responsables. El asesinato estaría enmarcado en un supuesto conflicto de drogas.
Este jueves 30 se registró un asesinato en Cervantes. Un joven murió producto de un disparo que provino desde una motocicleta. Los presuntos autores estarían identificados e investigan un posible conflicto de drogas.
Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 16 en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y René Favaloro.
Allí, según marcan las primeras informaciones, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra un joven de 19 años, quien resultó herido y quedó tendido en el suelo.
La víctima fue trasladada en ambulancia hacia el hospital de General Roca, en donde se confirmó su deceso.
En el caso intervino la Fiscalía de General Roca, a cargo de la Dra. Giardin, como así también a personal del Gabinete de Criminalística y Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la ciudad, quienes realizaron diligencias de rigor.
Buscan a las personas que iban en la motocicleta
Los presuntos agresores estarían identificados y la Policía busca a los responsables. El caso estaría enmarcado en un conflicto de drogas.
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