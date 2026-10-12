Nahuel Huapi: frenaron una Hilux en la Ruta 40 y descubrieron una abultada carga de más de 150 astas de ciervo

Un operativo preventivo de la Policía de Neuquén derivó en el secuestro de una abultada carga de piezas de fauna silvestre en el sur provincial. Durante la jornada del domingo 11 de octubre, pasadas las 12 del mediodía, el personal policial interceptó una camioneta en las inmediaciones del cruce estratégico entre las rutas nacionales 40 y 237, detectando en su interior la presencia de decenas de astas de ciervo sin la documentación reglamentaria.

El hallazgo se produjo durante una patrulla de rutina. Al identificar una camioneta Toyota Hilux de color gris en la que circulaban dos hombres, los uniformados constataron que transportaban un volumen considerable de piezas córneas de ciervo, por lo que se dispuso el traslado voluntario de los involucrados hacia el Destacamento Nahuel Huapi para dar intervención a los organismos de fiscalización ambiental.

Intervención de Parques Nacionales y secuestro de la carga

Una vez en la unidad policial, se solicitó la presencia del personal de Parques Nacionales para verificar la procedencia y legalidad del cargamento. Los inspectores del organismo fiscalizador constataron que los dos hombres carecían de la guía de tránsito obligatoria para el transporte y acopio de subproductos de la fauna silvestre.

Ante esta irregularidad, las autoridades de Parques Nacionales confeccionaron el acta de infracción correspondiente y procedieron al decomiso de la totalidad del material hallado, que contabilizó un total de 155 astas de ciervo.

Posteriormente, la policía requirió la documentación identificatoria tanto del vehículo como de sus dos ocupantes. Tras consultar las bases de datos y verificar que ni la Toyota Hilux ni los individuos registraban pedidos de captura o requerimientos judiciales vigentes, las autoridades dispusieron que pudieran continuar su marcha.