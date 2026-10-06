Inesperada visita: un gato montés apareció en San Martín de los Andes y sorprendió a un vecino

Un gato montés apareció en una zona urbana de San Martín de los Andes y sorprendió a un vecino que logró registrar su paso por el lugar. El animal recorrió tranquilamente el sector antes de continuar su camino.

El avistaje fue compartido por la Dirección Provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, quien explicó qué hacer ante la presencia de un ejemplar de esta especie en sectores habitados.

El gato montés que sorprendió a un vecino de San Martín de los Andes

El ejemplar pertenece a la especie Leopardus geoffroyi, conocida comúnmente como gato montés. Se trata de un felino silvestre que habita distintos ambientes de la Patagonia y que puede desplazarse por sectores cercanos a zonas urbanizadas.

La aparición del animal generó una particular escena para el vecino que consiguió observarlo y fotografiarlo. El felino se mostró tranquilo y distante, sin generar inconvenientes durante su paso por el lugar.

Desde Fauna indicaron que la recomendación es permitir que continúe su recorrido y evitar cualquier acción que pueda modificar su comportamiento natural.

También ante estos avistajes, una de las principales indicaciones es no alimentar al animal ya que darle comida puede alterar su dieta, afectar sus hábitos de caza y generar una dependencia que lo acerque a situaciones de riesgo.

El mensaje de Fauna apunta a que estos encuentros puedan resolverse sin intervenir sobre los animales.