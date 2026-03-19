Narcocarnicería en Villa Regina: Policía Federal detuvo a un padre y su hijo por venta de cocaína

En un operativo certero contra el narcotráfico en Río Negro, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un centro de venta de estupefacientes que funcionaba bajo una fachada comercial en la localidad de Villa Regina. La investigación culminó con la detención de dos hombres, padre e hijo, quienes utilizaban un comercio familiar para distribuir sustancias ilícitas.

La intervención estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) General Roca. Tras semanas de tareas de inteligencia, los uniformados lograron confirmar que en un inmueble del Barrio 25 de Mayo se infringía sistemáticamente la Ley Nacional de Drogas (23.737).

El operativo fue en el barrio 25 de Mayo.

Una carnicería como pantalla para el tráfico de drogas

El dato más relevante de la investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de General Roca bajo la tutela de Sebastián Gallardo y Francisco Iglesias, fue el modus operandi de los sospechosos. El centro de expendio estaba ubicado sobre la calle Bariloche y operaba simulando ser una carnicería.

Esta fachada permitía el movimiento constante de personas sin levantar sospechas inmediatas, aunque las tareas de campo de la PFA lograron probar que el verdadero negocio era el fraccionamiento y venta de estupefacientes al menudeo.

Dinero y droga fueron secuestrados en el local.

Allanamiento, detenciones y secuestro de cocaína

Con las pruebas recolectadas, el juez federal Dr. Hugo Greca ordenó el allanamiento inmediato de la morada. Durante el procedimiento, los agentes federales lograron las detenciones de dos hombres de nacionalidad argentina, de 54 y 31 años (padre e hijo).

Además, se incautó casi medio kilogramo de cocaína de máxima pureza, un total de $553.000 pesos argentinos en efectivo, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y dos teléfonos celulares.

También se secuestró documentación de vital importancia que permitiría avanzar en la trazabilidad de la droga y posibles conexiones con otros proveedores de la región.

El hijo del propietario también quedó detenido por la causa.

La Justicia Federal interviene en el caso

Los detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición del Juzgado Federal, donde se les iniciará el proceso correspondiente por infracción a la Ley 23.737. El operativo representa un nuevo golpe al comercio de sustancias en el Alto Valle, reforzando la presencia de las fuerzas federales en los barrios rionegrinos.

Desde el Departamento Federal de Investigaciones destacaron que este tipo de operativos de proximidad son fundamentales para erradicar los puntos de venta conocidos como «kioscos», que afectan directamente la seguridad vecinal.