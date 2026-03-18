Hallaron una megaplantación de marihuana en una isla del río Negro en medio de un inédito despliegue policial

La Policía halló una plantación de cannabis en una isla y detuvo a un hombre de 55 años.

En medio del intenso operativo desplegado por la desaparición de Kevin Hernández en Lamarque, la Policía de Río Negro realizó un hallazgo inesperado que abrió un legajo judicial en la Justicia Federal y dio lugar a una nueva línea de investigación paralela. Durante tareas de rastrillaje en zonas rurales de difícil acceso, efectivos encontraron una plantación ilegal de marihuana en una isla del río Negro.

El procedimiento se dio en el marco del amplio despliegue de fuerzas que desde hace semanas recorre campos, canales y sectores ribereños del Valle Medio en busca del joven de 26 años. Si bien no hay indicios que vinculen este hallazgo con la desaparición de Hernández, el descubrimiento expuso la magnitud del operativo en curso y la diversidad de situaciones detectadas en el territorio.

Un hallazgo en una isla aislada

El descubrimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que recorría sectores de la margen sur del río Negro, a unos 7 kilómetros de Lamarque. En un islote cubierto por álamos y sauces, los efectivos detectaron un cultivo cuidadosamente oculto, aprovechando el aislamiento natural del lugar.

La plantación estaba montada de manera estratégica para pasar desapercibida. Las plantas, de gran tamaño, alcanzaban casi los tres metros de altura, lo que evidencia un desarrollo prolongado y un mantenimiento constante.

El lugar, además, contaba con sectores específicos acondicionados para el secado de cogollos, lo que indica que la producción no solo estaba en etapa de cultivo, sino también de procesamiento.

Secuestro de plantas y droga

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un total de 55 plantas de cannabis sativa, junto con flores ya recolectadas que alcanzaban un peso cercano a los 16 kilogramos.

Estos elementos estaban distribuidos en tres áreas diferenciadas destinadas al secado, lo que refuerza la hipótesis de una actividad organizada y sostenida en el tiempo.

El operativo incluyó registro fotográfico, filmaciones aéreas con drones y la intervención del Gabinete de Criminalística, que trabajó en la recolección de pruebas para la causa judicial.

Un hombre detenido

En medio del despliegue policial, un hombre de 55 años se presentó en el lugar y, al advertir la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado y detenido por orden de la Justicia.

Tras su aprehensión, se dio intervención a la fiscal federal de General Roca, Paula Perfetti, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes.

El detenido será sometido a una audiencia este mediodía en el Juzgado Federal de Roca, donde se definirá su situación procesal.

Indicios de una estructura montada

Además de las plantas y la droga secuestrada, los policías detectaron otros elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura montada para la producción ilegal.

Entre ellos, una especie de garita precaria que habría sido utilizada como punto de vigilancia o resguardo. También se encontró un arma de fabricación casera, lo que sugiere la existencia de un sistema rudimentario de seguridad para proteger el cultivo.

Estos indicios evidencian que no se trataba de una plantación improvisada, sino de un espacio organizado para sostener la actividad en el tiempo.

El contexto del operativo por Kevin Hernández

El hallazgo se produjo en el marco del operativo de búsqueda de Kevin Hernández, que desde hace semanas moviliza a fuerzas policiales de toda la provincia en Lamarque y zonas aledañas.

Brigadas rurales, grupos especiales, canes, drones y caballería recorren amplias extensiones del Valle Medio en un despliegue sin precedentes. En ese contexto, la exploración de áreas remotas como islas del río Negro permitió detectar esta plantación ilegal.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la presencia activa de la Policía en territorios de difícil acceso y el trabajo coordinado entre distintas unidades.

Sin vínculo confirmado con la desaparición

Hasta el momento, no existe información oficial que vincule la plantación de marihuana con la desaparición de Kevin Hernández. Las autoridades mantienen ambas investigaciones por separado.

No obstante, el hallazgo refleja el alcance del operativo de búsqueda y la complejidad del terreno en el que se desarrolla, donde pueden aparecer situaciones ajenas al caso principal.

Mientras tanto, la búsqueda del joven continúa sin resultados concretos, en una causa que mantiene en vilo a toda la comunidad de Lamarque.