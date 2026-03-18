Condenan a 10 años de prisión efectiva a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente en Zapala

En una resolución judicial de alto impacto en Zapala, un tribunal colegiado impuso una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre declarado culpable de abusar sexualmente de una adolescente de su entorno familiar. La sentencia se dictó tras acreditarse la responsabilidad del imputado en delitos cometidos bajo una modalidad continuada.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Laura Pizzipaulo, había solicitado originalmente una condena de 13 años, mientras que la querella elevó el pedido a 15 años. Finalmente, los magistrados optaron por una pena intermedia tras evaluar los agravantes y atenuantes del caso.

Detalles del caso: Abuso sexual y aprovechamiento del vínculo

Los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2024 en la ciudad de Zapala. Según la acusación fiscal, el condenado utilizó su influencia y convivencia preexistente para someter a la víctima, una adolescente de su círculo íntimo, en reiteradas oportunidades.

El tribunal, integrado por Leticia Lorenzo, Bibiana Ojeda e Ignacio Pombo, ratificó que el sujeto es responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia.

La fiscalía hizo hincapié en que los ataques se realizaron mediante intimidación, lo que permitió al agresor generar las condiciones necesarias para el sometimiento dentro del domicilio familiar.

El impacto psicológico en la víctima como agravante



Uno de los puntos clave para determinar la extensión de la pena fue el daño causado a la joven. La fiscal Pizzipaulo subrayó la asimetría de poder, marcada por una diferencia de 29 años entre el hombre y la adolescente, y la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.

«La víctima atravesó un estado de temor persistente, aislamiento social y graves dificultades para sostener su escolaridad, requiriendo acompañamiento terapéutico», detalló la fiscalía.

El tribunal validó estos argumentos mediante testimonios profesionales que dieron cuenta de un cuadro clínico de ansiedad, pérdida de autonomía y temor tras los hechos denunciados. Como único atenuante, los jueces consideraron la falta de antecedentes penales del condenado.

Medidas de protección vigentes



Además de la condena a prisión efectiva, la Justicia de Zapala dispuso la prórroga por 60 días de las medidas de protección. Estas incluyen la prohibición de acercamiento del condenado hacia la víctima y su madre y la prohibición de contacto por cualquier medio.

Con esta sentencia, el Poder Judicial de Neuquén reafirma la aplicación de penas efectivas en casos de integridad sexual donde existe un abuso de autoridad y confianza dentro del ámbito familiar.