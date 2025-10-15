Hallazgo del cuerpo de una mujer en Neuquén: el rol de unos perros, en qué estado estaba y qué pericias faltan

La policía de Neuquén investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado este martes por la tarde a la orilla de un canal en el barrio Valentina Norte Rural. El descubrimiento fue realizado por una pareja que caminaba con sus perros por la zona y percibió un olor nauseabundo. Las primeras pericias indican que se trata de una mujer, aunque aún resta la confirmación oficial de identidad.

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que una de las hipótesis que se maneja es que la víctima podría ser Azul Semeñenko, la mujer de 49 años desaparecida en Neuquén hace casi 20 días. El cuerpo fue hallado envuelto en un colchón inflable de color azul y atado con alambres y sogas, en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo en Valentina Norte Rural

El comisario Dante Catalán, de la Policía de Neuquén, explicó en RÍO NEGRO Radio que el hallazgo ocurrió alrededor de las 17:30 del martes, cuando una pareja que caminaba con sus perros por calle Pergamino notó un fuerte olor proveniente del canal de desagüe. «Los canes se acercaron y, al seguirlos, observaron a simple vista un cuerpo aparentemente sin vida en el interior del canal», detalló Catalán.

Inmediatamente, dieron aviso a la policía. Personal de la comisaría 12 llegó al lugar y activó el protocolo de actuación para estos casos, notificando a la fiscal de turno, Lucrecia Sola, y al equipo de Criminalística junto con la División de Investigaciones.

El canal, ubicado sobre calle Trenque Lauquen, a unos 200 metros hacia el este de Pergamino, tiene aproximadamente 50 centímetros de profundidad. Allí, el cuerpo fue encontrado «parcialmente sumergido y cubierto por un colchón inflable azul, atado con alambres en la parte superior» y con una cuerda a la altura de la cintura.

El estado del cuerpo y las primeras observaciones

El comisario Catalán confirmó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta establecer la data de muerte y la identificación inmediata. «No se pudo determinar el tiempo probable del deceso, ni corroborar el sexo en ese momento«, señaló.

De todos modos, el examen preliminar realizado por Medicina Legal permitió observar «sandalias puestas, un suéter rosado de manga larga y un anillo en la mano izquierda», aunque la víctima no tenía ropa interior. Estos elementos podrían coincidir parcialmente con la descripción de la ropa que vestía Azul al momento de su desaparición.

Tras las diligencias iniciales en el lugar, el cuerpo fue retirado por personal de Bomberos y trasladado a la morgue judicial de Neuquén, donde se llevará adelante la autopsia. Debido al estado del cuerpo, los médicos forenses dispusieron que debía permanecer un tiempo en refrigeración antes de iniciar los estudios.

¿Había cámaras en la zona del hallazgo?

El lugar donde se produjo el hallazgo es una calle de tierra sin alumbrado público, en un tramo de unos 500 metros donde recién se observa la primera luminaria. Se trata de una zona rural y de difícil acceso, lo que podría haber facilitado que el cuerpo permaneciera allí sin ser detectado durante varios días.

Catalán indicó que se inició un relevamiento de evidencia digital, aunque aclaró que «hay que ser muy prudentes» con el manejo de ese material. El procedimiento incluyó la búsqueda de cámaras de seguridad en domicilios particulares y empresas cercanas, además de la inspección ocular que continuó durante la mañana del miércoles con la participación de personal de Criminalística.

Una desaparición que conmocionó a Neuquén

Azul Semeñenko fue vista por última vez el 26 de septiembre en Neuquén capital. Desde entonces, familiares, amigos y organizaciones sociales impulsaron intensas campañas de búsqueda y marchas para exigir su aparición.

La mujer había salido de su casa en el barrio Confluencia y su rastro se perdió poco después. La investigación incluyó operativos en diferentes zonas, rastrillajes con perros, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, sin resultados concluyentes.

El caso generó una profunda preocupación en la comunidad neuquina y se transformó en una prioridad para el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la investigación, mantuvo contacto permanente con la familia de Azul durante las últimas semanas.

La investigación judicial y los próximos pasos

Aunque oficialmente aún no se confirmó la identidad del cuerpo hallado, las características del hallazgo y los elementos personales encontrados fortalecen la hipótesis de que podría tratarse de la mujer desaparecida.

«La confirmación se hará recién cuando se cuente con los resultados de la autopsia y el análisis genético correspondiente», señaló Catalán, quien añadió que «no hay precisiones sobre el horario exacto en que se realizará la autopsia», aunque se espera que ocurra en las próximas horas.

El informe médico forense permitirá determinar no solo la identidad de la víctima, sino también las causas y circunstancias de la muerte. Los investigadores intentan establecer si el cuerpo fue arrojado al canal en ese lugar o si fue trasladado desde otra zona.