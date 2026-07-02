Operativo en la terminal de Viedma: perros detectores inspeccionaron micros y encomiendas en busca de droga

La División Toxicomanía de la Policía de Río Negro desplegó este jueves un amplio operativo de prevención en la Terminal de Ómnibus de Viedma. Con el apoyo de perros especialmente entrenados para la detección de estupefacientes, los efectivos inspeccionaron colectivos de larga distancia, equipajes y depósitos de encomiendas en busca de posibles maniobras vinculadas al narcotráfico.

El procedimiento se extendió durante varias horas y alcanzó tanto las bodegas de los micros como los espacios donde las empresas de transporte almacenan la paquetería. Según informó la fuerza, el objetivo fue reforzar los controles preventivos para impedir el traslado de drogas a través del transporte de pasajeros y de encomiendas.

Encomiendas, uno de los principales objetivos del operativo en Viedma

Uno de los focos del operativo estuvo puesto en la revisión de paquetes enviados por empresas de transporte. Desde la Policía explicaron que esta modalidad ha sido utilizada en distintas oportunidades por organizaciones criminales para mover estupefacientes entre ciudades intentando pasar inadvertidas, por lo que los perros detectores representan una herramienta clave para identificar este tipo de maniobras.

Además de las inspecciones, los uniformados mantuvieron presencia en los sectores de circulación de pasajeros con el fin de reforzar la seguridad en la terminal sin afectar el normal funcionamiento del servicio. El trabajo conjunto entre el personal especializado y los canes permitió realizar controles rápidos sobre equipajes, bodegas y encomiendas.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que este tipo de procedimientos se desarrolla de manera periódica en distintos puntos estratégicos de la provincia, especialmente en terminales de ómnibus, donde el constante movimiento de personas, equipajes y paquetería convierte a estos espacios en lugares sensibles para la prevención del tráfico de drogas.