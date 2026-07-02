La reforma electoral pone a prueba el diálogo del Gobierno con los alíados: el rol clave que tendrá la UCR

Tras la reunión en la Casa Rosada del presidente Javier Milei con los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se definieron las prioridades de la agenda parlamentaria para este segundo semestre, recuperó impulso la rosca por la reforma política y electoral, con negociaciones a varias puntas pero que tienen al radicalismo en la mira como principal contraparte.

Es además luego del nombramiento de DIego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, lo que a pondrá a prueba también el diálogo con los sectores aliados. Otro de los temas que busca avanzar el gobierno es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en la ley de zonas frías.

Desafíos del Gobierno para eliminar las PASO

Uno de los primeros desafios que tendrá el Gobierno es negociar la eliminación de las elecciones primarias obligatorias (PASO). Una medida que aún no reúne el consenso de otros partidos. De hecho del PRO y la UCR han dicho antes que la querían mantener.

«Así como está, nosotros no apoyamos, y esto yo ya lo hablé con el ‘Colo’ e incluso le mencioné específicamente ese punto. Tiene que tener varias mejoras para empezar a discutirlo”, dijo un referente del PRO, citado por Infobae.

Meses antes, el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, había dicho que las primarias eran “una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación”.

El medio de Buenos AIres menciona que una posibilidad que barajó el gobierno en su momento es hacer que las PASO sean optativas. Ahora hay dudas sobre cuál será la postura en ese tema.

El proyecto del Ejecutivo también planea introducir “Ficha Limpia”, para prohibir la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia.

Además, el oficialismo busca desregular el financimiento de campañas políticas y quitar la obligatoriedad del debate presidencial.

Reforma electoral: el rol clave del radicalismo

La salida de Manuel Adorni permitió correr los ruidos e interferencias que estaban contaminando los acuerdos en el Senado, donde la reforma electoral estuvo trabada durante meses, tras la presentación de un primer proyecto. La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete cayó bien en todo el conglomerado de dialoguistas que se mostraban inflexibles con Adorni en funciones, pero que con el «Colo» ya en funciones bajaron las defensas y están abiertos a escuchar ofertas.

A tal punto fue recibido con beneplácito el encumbramiento del ahora exministro del Interior que en la ceremonia de asunción asistieron 14 gobernadores afines.

Este clima de renovación de la confianza se traslada también al Congreso, donde Santilli cumple un rol fundamental como ariete de Karina Milei para reconstruir los vínculos con los aliados.

En este contexto, según aseguró Noticias Argentinas, el Gobierno tiene muy avanzado el diseño de una alternativa al proyecto original, que incluye la suspensión o eliminación de las PASO pero en el marco de un combo más grande para seducir a los dialoguistas.

Dentro de este espectro, en el que entran el PRO y partidos provinciales, la prioridad en la negociación es con el radicalismo, porque tiene nada menos que 10 integrantes en el Senado.

En el oficialismo entienden que el bloque que preside el correntino Eduardo «Peteco» Vischi tiene la llave para desatascar la reforma política.