Río Negro: presentan cuadernillos didácticos para la prevención de adicciones en las escuelas

Los ministerios de Salud y Educación de Río Negro presentaron en la capital provincial una serie de materiales didácticos para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.

Denominada «Caja de Herramientas» consta de siete cuadernillos didáctico-pedagógicos destinados a fortalecer las estrategias de prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos en ámbitos educativos y comunitarios.

Desde el Gobierno se destacó que la propuesta «ofrece recursos concretos para acompañar el trabajo de docentes, equipos directivos, equipos técnicos y referentes comunitarios, promoviendo el cuidado, la participación y la construcción de vínculos saludables a partir de experiencias pedagógicas situadas».

El material presentado es resultado del trabajo articulado entre ambos organismos provinciales, «con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, promoviendo acciones de cuidado en todo el territorio rionegrino».

Norma Mora, directora ejecutiva del Programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos (APASA), señaló al respecto que la iniciativa permite «dispone de herramientas preventivas» y contó que fueron «definidos junto con Educación» para permitirle a los docentes «trabajar en el aula».

Agregó que «es un material que nos generó tiempo y mucho esfuerzo» y «trabajamos con todos los organismos del Estado» porque «el consumo atraviesa todos los sectores sociales».

Mora sostuvo que «sabemos que tenemos que trabajar en los barrios, en los clubes, con las escuelas para que la prevención tome dimensión en los diferentes ámbitos de la vida, social, comunitaria y familiar».

Por su parte, Silvia Arza, secretaria de Educación, recordó que «es un trabajo conjunto entre Educación y Salud y desde Educación coincidimos que darle herramientas a los docentes es genuino y estamos orgullos de haber colaborado».

La presentación se realizó en el Salón Gris de la Casa de Gobierno y fue encabezada por el ministros de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis; y además de Mora y Arza participó la secretaria de Salud, Marina Deorsola; la directora General de Educación, Marcela Strahl; legisladores provinciales, y equipos técnicos de APASA y del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.