Lo condenaron por abusar y golpear a su pareja en San Martín de los Andes: irá seis años a prisión

Un tribunal colegiado de la provincia de Neuquén homologó un acuerdo pleno de juicio abreviado y condenó a la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre, tras hallarlo culpable de haber abusado sexualmente, golpeado y privado de la libertad a la mujer con la que convivía. El dramático episodio de violencia de género, que incluyó la utilización de armas blancas y torturas físicas, aconteció en la localidad de San Martín de los Andes.

La resolución unánime fue adoptada por los magistrados Lisandro Borgonovo, Vanessa Macedo Font y Patricia Lupica Cristo en una audiencia realizada esta mañana. Durante la misma, el fiscal jefe Gastón Ávila explicó que la alternativa legal elegida respondió estrictamente a un expreso pedido de la damnificada, priorizando su estabilidad psicológica. Frente a los jueces de la causa, Ávila remarcó que “el proceso penal no puede dejar impune conductas graves, pero tampoco puede revictimizar y someter a la víctima a sufrir un perjuicio mayor”.

Los brutales ataques en el ámbito domiciliario

La secuencia criminal que dio origen a la intervención del Ministerio Público Fiscal se desarrolló durante una noche del mes de julio de 2025 en el interior de la residencia que compartía la pareja. De acuerdo con la reconstrucción fáctica convalidada por el tribunal, el acusado intentó mantener relaciones sexuales y, ante la negativa de la mujer, inició un feroz ataque.

Tomó un cuchillo de cocina, la sujetó violentamente del cabello e intentó cortárselo, para luego tomar un cigarrillo encendido y apagárselo directamente en la zona del pecho. Posteriormente, buscó golpearla en el rostro con una botella de vidrio y, valiéndose del estado de indefensión provocado por dichos actos de tortura, consumó el abuso sexual con acceso carnal.

El calvario de la víctima continuó durante la mañana del día siguiente. Mientras la mujer dormía, el agresor le propinó un fuerte cabezazo en el rostro que le ocasionó heridas sangrantes. Al notar que la pareja intentaba retirarse de la vivienda para buscar ayuda externa, el imputado bloqueó los accesos y volvió a golpearla con saña.

El ataque domiciliario culminó cuando el causante le aplicó una patada en la espalda mientras ella descendía por una estructura fija, provocando que la mujer cayera al vacío desde una altura superior a los cuatro metros. La afectada logró escapar del inmueble gracias a la oportuna intervención de una vecina que presenció la situación.

Calificación legal y fundamentos de la sentencia

A partir de la plataforma de evidencias, el hombre fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia, amenazas calificadas por el uso de arma, y lesiones leves calificadas tanto por el vínculo como por mediar violencia de género.

Ante las preguntas del tribunal, el fiscal jefe Gastón Ávila justificó el monto punitivo al señalar que se trata de la pena máxima que permite la normativa legal sin necesidad de ingresar a un debate de cesura. “Sabemos que los hechos son graves y que probablemente en un juicio hubiésemos obtenido una pena más alta”, afirmó el funcionario judicial, precisando que se respetó la voluntad de la víctima, quien decidió no declarar en un juicio oral tradicional.

Al momento de dictar el fallo, el juez Lisandro Borgonovo enfatizó que ya se había fijado una fecha para el debate oral y que el acusado registraba diez meses en prisión preventiva, por lo cual consideró que este acuerdo debió gestionarse con anterioridad.

De todas formas, los magistrados concluyeron que se cumplimentaron los requisitos formales y aclararon que la declaración de culpabilidad no se sustentó de manera exclusiva en la confesión del acusado, sino en la sólida consistencia de los elementos probatorios independientes reunidos por los investigadores.