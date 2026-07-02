Así amaneció el pueblo de la Patagonia que cada invierno se cubre de blanco al pie del volcán

La nevada volvió a cubrir Caviahue y dejó postales donde el silencio parece tan espeso como la nieve que envuelve bosques y caminos. (marii.morales_13)

Mari Morales nació en Caviahue, allí hizo la primaria, la secundaria y hoy trabaja en la oficina de Turismo de la Municipalidad. Pero apenas termina su jornada, vuelve a ser la misma chica que aprendió a caminar entre araucarias y senderos de montaña. Cuando tiene un rato libre sale con la cámara al hombro en busca de alguna cascada, un bosque o un rincón donde el paisaje vuelva a sorprenderla. Esta vez la encontró una nevada intensa.

Al amanecer, el camino quedó cubierto por una alfombra blanca apenas marcada por las huellas de los primeros vehículos, mientras los copos caían inclinados bajo la luz de los faroles, dibujando una escena silenciosa. Las araucarias aparecieron cargadas de nieve, cada rama sostenía un manto blanco y el bosque parecía detenido en el tiempo.

En Caviahue el invierno suele regalar un último capítulo. Mari (@marii.morales_13) lo sabe. Por eso, cuando el cielo empieza a cerrarse y la nieve vuelve a caer, sale a buscar esas postales que solo quienes nacieron allí saben dónde encontrar.

Bajo la luz de la noche, el camoino se transformó en un sendero blanco mientras los copos seguían cayendo sobre Caviahue.

Invierno en Caviahue-Copahue

Lejos de los circuitos masivos y escondido entre araucarias, vapor y montañas, Caviahue-Copahue conserva la capacidad de sorprender. En un territorio donde el volcán humea, las termas brotan de la tierra y la nieve transforma el paisaje, la localidad se consolida cada invierno como una alternativa para quienes buscan combinar nieve, naturaleza y bienestar. Lejos del ritmo de los grandes centros turísticos, propone una experiencia diferente.

Las araucarias amanecieron cubiertas de nieve, en una postal que confirma que el invierno todavía tiene mucho para decir en Caviahue.

Vapor, ruinas y araucarias: combina historia y naturaleza.

Entre las opciones más elegidas se encuentran las excursiones en motos de nieve, cuatriciclos y vehículos 4×4 que recorren valles, cascadas y caminos cubiertos de blanco. También es posible realizar caminatas por senderos señalizados, visitar atractivos naturales como la Cascada Escondida, las Cascadas del Agrio, el Puente de Piedra y, el imponente Salto del Agrio.

La gastronomía regional completa la experiencia con sabores típicos de la cordillera, platos elaborados con productos locales y refugios.

Cerro Caviahue

La propuesta se complementa con la oferta de invierno del Cerro Caviahue, que abre con mejoras en infraestructura y accesibilidad. La localidad prevé dar inicio a la temporada invernal el próximo 27 de junio con una agenda de actividades, eventos y promociones especiales para residentes y turistas.

En temporada alta, el pase diario tiene un valor de $120.000 para mayores y $96.000 para menores, mientras que el pase por dos días asciende a $234.000 para mayores y $188.000 para menores.

En temporada baja, el pase diario tiene un valor de $108.000 para mayores y $87.000 para menores, mientras que el pase de dos días cuesta $211.000 mayores y $169.000 menores.

Termas Nieve en Copahue

Entre las propuestas más destacadas aparece “Termas Nieve”, el producto turístico que invita a disfrutar de las aguas mineromedicinales de Copahue en pleno invierno, mientras la nieve cubre la cordillera.

Al pie del volcán Copahue, el vapor que emerge de las piscinas naturales contrasta con el paisaje blanco y crea una postal que solo puede vivirse en unos pocos lugares del mundo.

“Existen en Islandia y también en Japón, y las tenemos nosotros en Neuquén. Es una experiencia única e inolvidable”, destacó el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos. Por otra parte este año, un hotel abrirá sus puertas para que puedan pasar una noche en Copahue.

Cómo llegar y dónde dormir en Caviahue

Desde la capital de Neuquén son 352kms por las rutas 22 y 21.

Los precios de los hospedajes varían de acuerdo a los servicios. En una hostería para dos, la noche sale $165.198. En esta página están los hospedajes habilitados.

Si llegás en avión a Nuequén o San Martín de los Andes, una vez que se llega al aeropuerto, existen distintas opciones de traslado en micro hacia Caviahue-Copahue.

Las empresas que operan el servicio son:

Campana Dos, con salidas desde Neuquén capital y San Martín de los Andes. Consultas y reservas: 299 325-4864.

Albus, con servicios desde la ciudad de Neuquén. Consultas y reservas: 299 466-9635.

Se recomienda verificar previamente los horarios y la frecuencia de los servicios, ya que pueden variar según la temporada.

¿Cómo llegar en Bus a Caviahue-Copahue?

transportesrincon@gmail.com +54 9 (299) 4616956 +54 9 (299) 4616956 transportesrincon.net