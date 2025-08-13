Operativo sorpresa en Cipolletti: lo detuvieron por una causa de grooming investigada desde Buenos Aires

Efectivos de varias fuerzas realizaron un allanamiento en Cipolletti en una causa por delitos tecnológicos.

Un importante operativo policial se llevó a cabo en Cipolletti, donde efectivos de varias fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en una vivienda en el marco de una investigación por delitos tecnológicos. La medida fue solicitada por la Justicia de Quilmes de la provincia de Buenos Aires. Hay un detenido y hubo varios elementos secuestrados.

La intervención se desarrolló en un domicilio de la calle Castelli y culminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de múltiples elementos electrónicos, entre ellos notebooks, celulares, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos.

Parte de los elementos secuestrados por la Policía de Río Negro. Foto Gentileza.

Operativo conjunto

La orden de allanamiento fue emitida por una jueza de Garantías de Cipolletti y se ejecutó con la participación de la Unidad 32 de la Policía de Río Negro, el grupo COER Cipolletti, personal del Destacamento Especial 128 de Ferri, la Policía Federal con base en General Roca y agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de la División de Innovación en Investigación Tecnológica de Delitos Tecnológicos Especiales.

El procedimiento se realizó siguiendo los protocolos legales, con presencia de testigos civiles y personal médico para garantizar la transparencia.

Investigación en curso

Fuentes ligadas al caso indicaron que la causa podría estar vinculada a un hecho de grooming, aunque el detalle específico no fue incluido en la orden de allanamiento y permanece bajo hermetismo.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados por personal especializado para continuar con las diligencias judiciales correspondientes en el marco de la investigación.