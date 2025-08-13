Detuvieron al sospechoso de un robo millonario en Plottier tras un nuevo intento de asalto

La Policía detuvo en Plottier al presunto autor de un asalto a mano armada.

Un importante golpe policial se concretó en Plottier con la detención de un hombre acusado de protagonizar un asalto millonario. El hecho ocurrió el sábado 9 de agosto en una casa de préstamos de la calle Chos Malal, donde un ladrón armado se llevó entre 3 y 4 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Periferia I, que analizó horas de videovigilancia y realizó entrevistas para identificar al sospechoso, cuya vestimenta y fisonomía coincidían con las del autor del hecho.

El violento asalto

El robo se registró alrededor de las 11:00, cuando un hombre con buzo rojo, pasamontañas negro y un bolso ingresó al comercio. Con un arma tipo revólver amenazó al encargado, obligándolo a entregar el dinero de la caja registradora y de una caja fuerte del depósito.

Antes de escapar, el asaltante tomó dos teléfonos celulares del local, aunque luego fueron hallados abandonados en la puerta. La suma sustraída generó alarma en la comunidad y un fuerte despliegue policial.

La detención

La causa dio un giro este martes, 12 de agosto, cuando un hombre fue demorado tras un disturbio frente al hospital local, donde habría intentado robar un celular a una mujer. Al cotejar su imagen con las cámaras del asalto, la Policía confirmó que se trataba del mismo sujeto.

Por orden de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el sospechoso fue notificado de su detención y permanece bajo investigación, mientras se analizan más pruebas que lo vincularían al millonario robo.