Sospechosa compra de caballos terminó con multas en Neuquén: los frenaron camino a Cutral Co

El camión en el que se trasladaban los caballos fue interceptado en Chacaico Sur. Foto: Policía de Neuquén.

Durante un patrullaje preventivo en el paraje Chacaico Sur de Neuquén, policías de Las Coloradas detectaron un camión Ford 4000 con caja cerrada y lona, que llevaba seis caballos. Según informaron desde la fuerza, los ocupantes aseguraron que los estaban trasladando «hacia la localidad de Cutral Co» y los habían comprado a un precio «inusualmente bajo».

Operativo de rutina de Neuquén terminó con un hallazgo inesperado

Tras notar esto, los efectivos detuvieron la marcha del vehículo y solicitaron la documentación correspondiente para el traslado, pero los ocupantes del camión indicaron no contar con la guía obligatoria. Luego, la policía verificó que los caballos no tenían marca ni señal registrada.

Además, los ocupantes reconocieron que habían adquirido los animales por un valor “inusualmente bajo”, lo que despertó la sospecha de los agentes.

La Brigada Rural de Aluminé se hizo cargo del resguardo de los equinos.

En este contexto, la Brigada Rural de Aluminé fue convocada para coordinar el procedimiento y establecer las infracciones correspondientes.

Los animales quedaron bajo resguardo en Aluminé

Finalmente, las autoridades labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Marcas y Señales. Esta normativa regula la identificación de ganado para prevenir irregularidades en su transporte y comercialización.

Seguidamente, los caballos fueron trasladados al corral de la División Brigada Rural de Aluminé, donde quedaron bajo custodia hasta que se definan las actuaciones judiciales y administrativas pertinentes.

La investigación continúa para determinar el origen de los equinos y si su adquisición está vinculada a algún hecho anterior.