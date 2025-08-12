Sospechosa compra de caballos terminó con multas en Neuquén: los frenaron camino a Cutral Co
Los animales eran transportados sin la documentación obligatoria. Los ocupantes reconocieron que los habían comprado a un precio "inusualmente bajo", indicó la Policía.
Durante un patrullaje preventivo en el paraje Chacaico Sur de Neuquén, policías de Las Coloradas detectaron un camión Ford 4000 con caja cerrada y lona, que llevaba seis caballos. Según informaron desde la fuerza, los ocupantes aseguraron que los estaban trasladando «hacia la localidad de Cutral Co» y los habían comprado a un precio «inusualmente bajo».
Operativo de rutina de Neuquén terminó con un hallazgo inesperado
Tras notar esto, los efectivos detuvieron la marcha del vehículo y solicitaron la documentación correspondiente para el traslado, pero los ocupantes del camión indicaron no contar con la guía obligatoria. Luego, la policía verificó que los caballos no tenían marca ni señal registrada.
Además, los ocupantes reconocieron que habían adquirido los animales por un valor “inusualmente bajo”, lo que despertó la sospecha de los agentes.
En este contexto, la Brigada Rural de Aluminé fue convocada para coordinar el procedimiento y establecer las infracciones correspondientes.
Los animales quedaron bajo resguardo en Aluminé
Finalmente, las autoridades labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Marcas y Señales. Esta normativa regula la identificación de ganado para prevenir irregularidades en su transporte y comercialización.
Seguidamente, los caballos fueron trasladados al corral de la División Brigada Rural de Aluminé, donde quedaron bajo custodia hasta que se definan las actuaciones judiciales y administrativas pertinentes.
La investigación continúa para determinar el origen de los equinos y si su adquisición está vinculada a algún hecho anterior.
