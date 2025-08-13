Le disparó dos veces a su suegra en una presunta pelea familiar en Cutral Co: la víctima fue operada

La tranquilidad en el barrio 500 Viviendas de Cutral Co se vio interrumpida el martes por la tarde, cuando un joven atacó a balazos a su suegra en medio de una fuerte discusión. La víctima, una mujer mayor, recibió dos disparos y tuvo que ser operada de urgencia. El agresor fue detenido y ahora espera la imputación formal.

El hecho ocurrió ayer pasadas las 18, cuando una pelea familiar escaló al punto de terminar con disparos. De acuerdo con el comisario Jorge Antiñir, la mujer le exigió al agresor que se retirara de la casa, momento en que él habría disparado varias veces.

Ataque y operativo policial

Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales y la Brigada de Investigaciones llegaron al lugar. Allí hallaron a la víctima tendida en el piso y secuestraron un arma tipo pistola 9 mm, con seis cartuchos en el cargador y una vaina servida.

Una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital de Complejidad VI, donde recibió la atención inicial y fue operada. Según el último parte médico, se encuentra fuera de peligro y ya fue dada de alta.

Detención y proceso judicial

El agresor, mayor de 20 años, fue detenido en el lugar y trasladado a la Comisaría 15, donde permanece a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

En las próximas horas se esperan novedades que determinen cómo sucedieron los hechos, mientras continúan las entrevistas de la Fiscalía y las pericias balísticas.