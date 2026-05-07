Sin Manuel Adorni, Karina Milei viajó a San Juan para una reunión clave con empresarios mineros

Karina Milei viajó este miércoles 7 de mayo a San Juan acompañada por parte de su círculo político, en una visita que el Gobierno buscó mostrar como una señal de fortalecimiento territorial y conducción política dentro deLa Libertad Avanza.

La secretaria general estuvo acompañada por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, además del diputado Diego Santilli y el dirigente Juan Bautista Mahiques. El viaje se produjo en medio de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y sin la presencia de Manuel Adorni.

Karina Milei viajó a San Juan: los motivos políticos y los acuerdos con minerías en la provincia

Desde el entorno presidencial señalaron que Karina Milei busca reforzar su rol como principal articuladora política del Gobierno, una función que fue ganando peso desde el inicio de la gestión de Javier Milei y que ahora se profundiza en medio de la disputa interna.

El Gobierno también intenta fortalecer la relación con los gobernadores para avanzar con proyectos legislativos y acuerdos políticos en el Congreso, una tarea en la que la secretaria general comenzó a tener una participación más activa durante las últimas semanas.

El viaje se desarrolló en un contexto marcado por las tensiones internas dentro del oficialismo, especialmente tras la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En San Juan, la funcionaria mantuvo reuniones con empresarios y dirigentes vinculados al sector minero, además de participar de actividades junto a gobernadores y referentes provinciales considerados dialoguistas por la Casa Rosada.

Karina Milei viajó a San Juan sin Manuel Adorni: la ausencia del jefe de Estado despertó rumores sobre una ruptura interna en el Gobierno

La ausencia de Manuel Adorni en la comitiva oficial fue uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del oficialismo. El funcionario permaneció en Buenos Aires mientras continúa el impacto político generado por las denuncias y cuestionamientos en torno a su patrimonio.

La decisión de Karina de no incluirlo en su primera gran aparición pública federal alimentó los rumores sobre un quiebre en el trato entre ambos miembros políticos, tras las investigaciones hacia Adorni en las últimas semanas.

Karina Milei se reunirá con representantes políticos y mineros en San Juan (Foto: gentileza)

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza crecen las discusiones sobre el vínculo con sectores aliados. En ese escenario, Karina Milei aparece cada vez más como la dirigente encargada de ordenar la estructura partidaria y definir la estrategia electoral.

La visita a San Juan fue interpretada dentro del oficialismo como una demostración de poder interno y de centralidad política de Karina Milei, quien continúa consolidándose como una de las figuras de mayor influencia dentro del entorno presidencial.

Con información de Infobae