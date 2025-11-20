Pesca ilegal en Neuquén: los detuvieron en la Ruta 40 y descubrieron que llevaban 170 truchas

Durante un operativo vehicular en la Ruta 40 detuvieron a un auto que trasladaba un total de 170 truchas pescadas de manera ilegal. Los ocupantes del vehículo fueron infraccionados por personal de Guardaparques.

El hecho se registró el miércoles por la noche. Desde la Policía de Neuquén informaron que fue durante un operativo que se desarrollaba en el sector del kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40, cerca del Destacamento Nahuel Huapi.

En el sitio el personal detuvo la marcha una Renault Kangoo, ocupado por hombres que llevaban en el interior del vehículo «una importante cantidad de pescado faenado». Explicaron que al solicitar la verificación del interior, los ocupantes «accedieron voluntariamente» y cuando fueron consultados por la carga, estos «manifestaron que trasladaban aproximadamente 100 truchas, presuntamente provenientes del embalse Alicurá».

Debido a esta situación se convocó al guardaparques del destacamento Limay que se encargó de constatar que estas personas trasladaban un total de 170 truchas que sería una «cantidad muy superior al limite permitido» y aclararon que el «permiso habilitante solo autoriza el traslado de cinco piezas en el sector del embalse Alicurá».

Foto: Policía de Neuquén

Por otra parte la Policía informó que durante el control se verificó que el conductor poseía la documentación del vehículo en regla y además, «se dejó constancia de que no se hallaron elementos de pesca en poder de los involucrados». Finalmente, «los ocupantes fueron notificados de la infracción y se retiraron del lugar».

Labraron actas por infracciones a la Ley de Fauna en Neuquén

Durante las diligencias de rigor, el personal de Guardaparques «procedió al secuestro de las piezas ictícolas y labró un acta de infracción en el marco del Decreto 300/2022, reglamentario de la Ley 22.351».

Es necesario recordar que en Neuquén está en vigencia la Ley Provincial de Fauna N° 2539 que establece normas para la conservación de la fauna y la regulación de la pesca en la provincia.

La dirección provincial de Fauna recordó que los ciudadanos pueden realizar denuncias relacionadas con hechos de pesca furtiva o cualquier otra infracción ambiental, llamando al número 0800-66666-36.