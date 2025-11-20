Murió atropellada una mujer de 79 años en Bariloche en pleno temporal de lluvia: hay un detenido

Una mujer murió ayer por la noche al ser atropellada en la intersección de Gallardo y Rivadavia, en el centro de Bariloche. El conductor del auto está detenido por homicidio culposo.

El siniestro ocurrió anoche alrededor de las 21, cuando la mujer de 79 años intentaba cruzar la calle Rivadavia y fue impactada por un Ford Ecosport. El conductor del vehículo dio aviso de inmediato al 911.

«Al llegar al lugar, el personal policial vio a la mujer con sangrado activo en la cabeza«, indicaron desde la Comisaría Segunda.

De inmediato, una ambulancia trasladó a la víctima hasta el hospital Ramón Carrillo, pero al llegar, los médicos constataron que «no tenía signos vitales». Murió por politraumatismo de cráneo.

El relato del conductor detenido tras atropellar a la mujer de 79 años en Bariloche

La policía realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo que resultó negativo. Lo detuvo y secuestró el auto.

El hombre manifestó que concurría a un gimnasio para jugar al fútbol, conducía de este a oeste y al intentar doblar, sintió un impacto. Según indicaron los testigos, circulaba a baja velocidad, pero en ese momento, llovía torrencialmente y en ese sector hay muy poca iluminación.

«Continúa detenido por homicidio culposo y estiman que esta mañana, le formularán cargos. El test de alcoholemia arrojó resultados negativos. Hay que estudiar si frenó. Lamentablemente, no hay cámaras en esa zona», señalaron desde la Comisaría Segunda.