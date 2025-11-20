Drama en Plottier: la nena atropellada por un patrullero fue trasladada grave a Neuquén, ¿cuál es su estado de salud?

El miércoles una nena de 8 años fue atropellada en Plottier y debido al fuerte impacto, tuvo que ser trasladada a Neuquén donde aún permanece internada. Según la información brindada, la pequeña iba en su bicicleta cuando fue impactada por una camioneta de la Policía de Neuquén, testigos y familiares aseguran que circulaba a alta velocidad.

La comunidad de Plottier está expectante del estado de salud de la nena que fue atropellada el miércoles por la tarde en barrio Los Álamos. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO la pequeña tuvo que ser derivada de urgencia a Neuquén y fue ingresada al hospital Castro Rendón.

Fuentes fiscales informaron que «la niña sufrió diversas fracturas y traumatismos». Debido a su estado grave tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Su madre en medio de la conmoción indicó a este medio que estaban esperando hasta esta mañana, que salga de quirófano.

Familia y allegados a las pequeña lanzaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por su pronta recuperación: «Pedimos oración, pedimos le envíen mucha luz y mucho amor. Hoy nos necesita a todos unidos clamando a Dios, al Universo, a los Ángeles. Hace pocas horas fue embestida por un móvil de la policía a pocos metros de casa, en Plottier… Por el momento sólo pedimos amor, luz y oración y que esta piojita se recupere».

Nena atropellada en Plottier: lo que informó la Fiscalía

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el incidente ocurrió cerca de las 19 en el barrio Los Álamos, en una calle de tierra frente a un kiosco.

Fuentes fiscales informaron a este medio que de acuerdo a la información preliminar recolectada, «un móvil de la Policía de Neuquén atropelló a una niña de 9 años que andaba en bicicleta».

En el caso interviene el fiscal Andrés Azar quien solicitó que se haga un relevamiento de cámaras en el lugar del hecho y «en torno a los movimientos previos del móvil policial», además se notificó a Asuntos Internos de la Policía.

A su vez indicaron que el miércoles, por pedido del fiscal del caso, «se entrevistó a vecinos y vecinas del lugar del hecho, y para hoy fueron convocados familiares de la niña a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), también para ser entrevistados».

Vecinos apuntan contra la Policía

Testigos y gente del barrio acusó a un móvil policial de haber sido el vehículo que atropelló a la nena que andaba en bicicleta.

Incluso, compartieron imágenes de una cámara de seguridad de un kiosco cercano a la zona del accidente, la cual muestra a una camioneta oficial circulando a alta velocidad sobre una calle de tierra.

Foto captura de video: gentileza

Los testigos del siniestro remarcaron que el móvil circulaba a alta velocidad y sin sirenas.