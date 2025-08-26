Quienes eran los jóvenes asesinados a balazos en Cutral Co: investigan la pista de un auto negro (Matías Subat)

Una violenta balacera ocurrida en la madrugada de este martes en el barrio Nehuen Che dejó como saldo la muerte de dos jóvenes: Junior Riquelme, de 16 años, y Nicolás Piovesan, de 18. La Fiscalía trabaja para esclarecer el hecho, ocurrido alrededor de las 2 en la intersección de las calles Rosembrock y Agrimensor Baka.

Según confirmó el fiscal jefe Gastón Liotard, las víctimas fueron halladas tendidas sobre la calle Rosembrock, aunque separadas por unos 100 metros de distancia. Personal policial constató el deceso al arribar al lugar tras múltiples llamados de vecinos que alertaron sobre disparos.

En la escena se secuestraron alrededor de 20 vainas servidas, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial cerca de las cinco de la mañana para realizar las autopsias correspondientes.

Un auto negro bajo sospecha

El testimonio de los habitantes del barrio se convirtió en una pieza clave para la investigación. Varios relataron que los disparos se efectuaron desde un vehículo en movimiento, identificado como un Volkswagen Gol Trend negro con vidrios polarizados, que circuló reiteradas veces por la zona.

Incluso, un vecino mostró cómo los proyectiles impactaron en el paredón de su vivienda. Según sus declaraciones, el auto pasó en distintas oportunidades realizando detonaciones. Finalmente, cuando volvió a circular por Rosembrock en dirección norte, los testigos observaron que en la calle ya estaban tendidos los dos jóvenes que resultaron muertos.

Allanamientos en curso

Hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque. La Fiscalía y la Policía avanzan con allanamientos realizados en el barrio Nehuen Che y Zani.

Uno de los objetivos pretendidos, es dar con el vehículo sospechoso indicado por los vecinos y los ocupantes, que habrán generado las muertes.

El fiscal Liotard además, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad que hay dispuestas en la zona del doble crimen.