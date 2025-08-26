Murieron dos jóvenes baleados en un tiroteo esta madrugada en Cutral Co

Durante la madrugada de hoy, alrededor de las 2, ocurrió una balacera que terminó con un adolescente y un joven muertos. Así lo confirmó la Fiscalía que avanza en el intento de esclarecer el hecho de sangre en el barrio Nehuen Che. Esta mañana se llevan adelante las diligencias para dar con el o los autores.

En principio, las víctimas tienen 16 y 18 años. Fue esta madrugada, en la calle Rosembrock y Agrimensor Baka, en el barrio Nehuen Che. «Al menos, uno de ellos tiene 16 años. Ya fueron ordenadas las diligencias para esclarecer lo ocurrido», confirmó el fiscal jefe Gastón Liotard.

En las primeras horas de hoy se ordenaron los allanamientos. En tanto, desde la Policía, se confirmó que se secuestraron alrededor de veinte vainas servidas.

Intensa balacera

Los móviles policiales arribaron al lugar luego que se escucharan disparos y de los que daban cuenta los vecinos. Una vez que un patrullero estuvo en el sitio constató que había dos personas jóvenes tendidas en la calle -Rosembrock- y no estaban juntas, sino que las separaban a menos 100 metros de distancia.

El segundo jefe de la Dirección Seguridad Cutral Co, Pedro Güento confirmó que a las cinco de esta madrugada se dispuso el traslado de los dos cuerpos a la morgue judicial para las autopsias.