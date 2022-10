Reclaman el cuerpo de su hermano, encontrado en una chacra de Neuquén, y aseguran que nada coincide

Familiares del hombre que se encontró muerto el pasado 23 de septiembre en una chacra de Valentina Sur, en Neuquén, reclaman que aún no les entregaron el cuerpo. Además, indican que hay situaciones inconclusas sobre la investigación. “Hay muchas cosas que no nos cierran a nosotros”, sentenció una de sus hermanas.

Pamela, una de las hermanas del hombre comentó a RÍO NEGRO que hasta el momento no le hicieron la entrega del cuerpo y asegura que la información que le brindaron sobre la autopsia, difiere en algunos puntos de lo que les dicen a sus otros hermanos.

Relató que, al comienzo, pensaron que se trataba de una broma de mal gusto ya que cuando los llamaron desde la Dirección de Homicidios le dijeron que él se encontraba en situación de calle y que nadie lo conocía. Frente a esto, indicó que él se encontraba en la provincia desde el 2014 y que estaba trabajando en una fábrica. “No sé si la gente tiene miedo de hablar, pero no puede ser que nadie lo conozca” agregó.

Si bien al comienzo les informaron desde la Policía que el hombre no presentaba ninguna lesión visible, luego de realizar la autopsia identificaron que tenía un único golpe detrás de su cabeza. “Yo no leí ningún papel todavía, te repito lo que me dijeron” indicó Pamela, quien espera la próxima semana viajar con dos de sus hermanos hacia Neuquén, ya que ellos viven en otras provincias.

Respecto a la autopsia, mencionó que una de las hipótesis que le brindaron desde la Policía es que se podría haber caído o que le podrían haber pegado. Sin embargo, la doctora que realizó la misma les indicó que no es un golpe de caída, sino un golpe que recibió.

En cuanto a la posibilidad que le hayan pegado, su hermana señala que no podría ser posible. “El cuerpo estaba extendido derecho mirando hacia el cielo, no tiene sentido que lo hayan golpeado porque lo tiene atrás de la cabeza, que toca el piso”

Ante este escenario, comentó que entre sus hermanos no descartan que a su hermano le hayan pegado en otro lugar y luego hayan acomodado el cuerpo ahí. Esto se debe a que la doctora indicó que el cuerpo se encontraba hace unos 21 días como máximo, por lo que según los cálculos que hicieron debería haber fallecido los primeros días de septiembre, cuando a él lo encontraron el 23.

Además, explicó que, tanto a ella como a sus otros dos hermanos que se encuentran averiguando sobre la causa, identificaron que hay ciertos datos que no coinciden entre sus relatos. “Nos dimos cuenta que a todos nos dicen cosas medias diferentes, algunas cosas similares, pero la mayoría no estaba concordando”

Señaló que al momento que encontraron al hombre ya fallecido, no tenía ni su celular, ni la documentación, y que en su mochila encontraron un papel de una carta de renuncia al trabajo, un equipo de mate y algo de ropa.