Recuperaron una moto robada en menos de 24 horas tras un control policial en Neuquén

La motocicleta fue secuestrada tras la verificación del número de motor durante el operativo policial en el sector Oeste de la ciudad.

Una motocicleta denunciada el sábado como robada fue recuperada este domingo durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la División Motorizada en el sector Oeste de Neuquén. El conductor intentó evitar el procedimiento y emprendió la fuga.

El operativo se desarrolló cuando los efectivos detectaron a un joven que circulaba a gran velocidad por la zona de calle Rodhe y Avenida del Trabajador, a bordo de un rodado que no tenía chapa patente ni espejos reglamentarios.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó huir por la avenida, pero fue finalmente interceptado en el cruce con Casimiro Gómez, donde se procedió a su identificación. Tras verificar el número de motor, se constató que la moto registraba un pedido de secuestro porque había sido denunciada como sustraída el día anterior.

Ante esta confirmación, los uniformados dieron aviso inmediato a la autoridad judicial, que dispuso las diligencias correspondientes y el secuestro del vehículo, mientras se avanza con actuaciones para establecer la participación del joven en el hecho.