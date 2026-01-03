Búsqueda del adolescente de Neuquén que se ahogó en el río Limay: el punto exacto donde trabajan los buzos

Sigue en pie la búsqueda del adolescente de 17 años que fue arrastrado por el río Limay el último jueves en el sector de La Herradura de Plottier. La Policía coordina trabajos junto a Prefectura Naval y Defensa Civil de Plottier. El arduo trabajo de los buzos se despliega este sábado en un sector de «muchos árboles«, donde corren riesgo de quedar enganchados.

Policía, Prefectura y Defensa Civil buscan al joven ahogado en Plottier

El subcomisario Raúl Cabezas informó a Diario RÍO NEGRO que los trabajos se retomaron este sábado a las 7.30. Explicó que los bomberos de la Policía de Neuquén son los encargados de realizar la búsqueda subacuática, mientras que Prefectura y Defensa Civil recorren la superficie del río.

Prefectura Naval llega por el cauce del río hasta la calle Obrero Argentino de Neuquén y Defensa Civil hasta el límite con Balsa Las Perlas.

Las ramas representan un peligro para la búsqueda subacuática de los buzos. Foto: gentileza.

El subcomisario indicó que la búsqueda subacuática se lleva a cabo en el brazo Santa Mónica, ubicado entre La Herradura y Balsa Las Perlas. Desde el punto donde desapareció el joven hay una distancia de «2900 metros», comentó.

Cabezas detalló que la zona donde se realizan las inmersiones está repleta de «árboles que caen sobre el lecho del río». «Es una zona de muchísimo enganche y riesgo», remarcó y advirtió que hasta los propios buzos «pueden quedar enganchados». A su vez, destacó que es un sector de «mucho caudal y correntada».

Se espera la incorporación de más embarcaciones para la búsqueda en Neuquén

Cabezas también señaló que se prevé la incorporación de otras dos embarcaciones a la búsqueda. Una de los bomberos de Cipolletti y otra de la Secretaría de Emergencias y Gestión del riesgo de Neuquén.

Los trabajos se retomaron este sábado a las 7.30. Foto: gentileza.

El hecho sucedió en horas de la tarde del jueves cuando el adolescente de 17 años se había arrojado al agua junto a un amigo de 13. Este último logró salir, pero el otro fue arrastrado por la corriente. El joven desaparecido es del barrio Cuenca XVI de Neuquén.

Si bien al principio fuentes habían confirmado su muerte a este medio, más tarde aclararon que el joven nunca fue hallado y por esta razón su búsqueda se mantiene activa. También se indicó que tenía 14 años, pero la Policía rectificó que tiene 17.