Un auto cayó 70 metros por un barranco camino a Quila Quina: trasladaron a una persona a San Martín de los Andes

El primer día del 2026 registró varios accidentes, uno de ellos se ubicó en San Martín de los Andes, precisamente camino a Quila Quina cuando un auto que circulaba por la Ruta terminó cayendo por un barranco.

En el vehículo viajaban dos personas, pero una de ellas presentaba graves lesiones y fue derivada de urgencia a San Martín de los Andes.

Grave vuelco camino a Quila Quina: lo que se sabe del siniestro

El grave siniestro se registró minutos antes de las 18 en la Ruta 108, en el kilómetro del puente del Arroyo Pil Pil. Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y compartida por el medio radial FM del Lago SMAndes 102.5Mhz, el hecho involucró a un auto que era ocupado por dos mujeres.

El vehículo, Subaru Outback, circulaba por el camino de ripio camino cuando por motivos que se desconocen, la conductora perdió el control y derrapó. Si bien intentó maniobrar para estabilizar el auto, el mismo terminó cayendo aproximadamente 70 metros por un barranco.

Las autoridades arribaron al sitio tras recibir la alerta y montaron un gran operativo de rescate y asistencia. Según lo precisado, una de las ocupantes se encontraba atrapada en el interior del auto ya que llevaba cinturón de seguridad, mientras que la segunda se hallaba fuera debido a que fue eyectada durante el vuelco.

El personal le dio prioridad a la persona que fue eyectada debido a que presentaba lesiones de consideración y una vez que la pudieron rescatar, la trasladaron en ambulancia al hospital de San Martín de los Andes donde quedó internada en estado grave.

Foto: Parque Nacional Lanín

Desde el Parque Nacional Lanín informaron que en el lugar trabajó una cuadrilla integrada por cinco rescatistas y Guardaparques Nacionales de la zona Sur para verificar que «no se produjera derrame de combustible que pudiera contaminar el arroyo cercano». En tanto en la extracción y atención de las personas intervinieron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la Policía de la Provincia de Neuquén y el SIEN, quienes realizaron el traslado al hospital Ramón Carrillo.