Robaron en una fábrica de vidrios de Roca: ya intervino fiscalía y analizan cámaras de seguridad

Efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron en la fábrica de vidrios ubicada sobre la calle Humberto Canale, en General Roca.

Un importante despliegue policial se registró este jueves por la mañana en la ciudad de Roca, luego de que se descubriera un robo en una fábrica y distribuidora de vidrios ubicada sobre la calle Humberto Canale, a pocos metros del cruce con la Ruta Nacional 22.

El hecho fue advertido por una empleada del establecimiento al ingresar a trabajar, lo que motivó un inmediato llamado al 911 y la intervención de distintas unidades policiales bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

El hallazgo del robo

Según confirmó el jefe de la Unidad Regional Segunda, comisario José González, el episodio se detectó cuando la trabajadora observó daños en un ventiluz del edificio. Al ingresar, encontró claros indicios de que una de las oficinas había sido revuelta, lo que hizo presumir la comisión de un ilícito.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el robo se habría producido entre la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30, y la mañana de este jueves, cerca de las 8:30, franja horaria que ahora es analizada por los investigadores.

Qué se habrían llevado

Investigan cómo fue que personas desconocidas ingresaron al lugar. Se habrían llevado una caja fuerte, aunque aún se trabaja para determinar con precisión el faltante total. La empresa funciona como distribuidora y fábrica de vidrios, por lo que no se descarta que el objetivo haya sido dinero u otros elementos de valor.

En paralelo, se revisan registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y del propio establecimiento, con el fin de reconstruir la secuencia del ingreso y la huida de los autores.

Amplio despliegue policial

En el lugar trabajan efectivos de la comisaría 48 del barrio Mosconi, personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, todos bajo coordinación de la Unidad Regional II. Las tareas incluyen levantamiento de rastros, pericias y entrevistas a posibles testigos.

La fiscalía en turno ya fue notificada del hecho y sigue de cerca la investigación, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo se produjo el robo y dar con los responsables.