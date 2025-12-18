Lo buscaban por un robo agravado en Bariloche y lo detuvieron en El Bolsón: así lo atraparon

El procedimiento se realizó en el predio del gimnasio municipal de El Bolsón durante un operativo de prevención policial.

Un joven de 23 años, oriundo de Bahía Blanca y con pedido de captura vigente, fue detenido en El Bolsón durante un operativo de prevención policial realizado en la zona urbana.

El hombre era buscado por la Justicia de Bariloche en el marco de una causa por robo en poblado y en banda con lesiones. La detención se concretó tras una identificación de rutina y la posterior confirmación de la orden judicial.

El operativo policial

El procedimiento se llevó a cabo a primera hora del día martes en el predio del gimnasio municipal de El Bolsón, donde personal policial realizaba recorridas preventivas y advirtió la presencia de dos hombres que se encontraban acampando de manera improvisada.

Al solicitarles la documentación correspondiente, los efectivos identificaron a uno de ellos y procedieron a verificar sus datos a través del sistema de emergencias. Fue allí cuando surgió que el joven tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Bariloche.

Pedido de captura vigente

La orden judicial estaba vigente desde diciembre y se vinculaba a una investigación por hechos de extrema gravedad, que involucrarían a varias personas y habrían ocurrido en la ciudad de Bariloche.

Confirmada la situación procesal, el personal policial dio aviso inmediato a la fiscalía interviniente, que dispuso las medidas a seguir y el resguardo del detenido hasta definir su traslado.

Traslado y actuación judicial

Según se informó, el joven habría llegado a El Bolsón con la intención de evitar el accionar de la Justicia y pasar inadvertido. Sin embargo, la intervención policial permitió localizarlo y asegurar su captura sin incidentes.