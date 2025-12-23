Robo frustrado en el parque Ferreira de Viedma: la Policía detuvo a tres jovenes en plena madrugada

Durante la madrugada del lunes, tres jóvenes fueron detenidos en Viedma tras intentar robar un carro gastronómico en el parque Ferreira, en un operativo que combinó la vigilancia del 911 y la rápida acción de la Policía de Río Negro.

Todo comenzó cuando operadores del centro de monitoreo del 911 RN Emergencias detectaron a los tres jóvenes desplazándose en una motocicleta y mostrando actitudes sospechosas. El seguimiento fue continuo y en tiempo real, lo que permitió alertar de inmediato a un móvil policial que patrullaba la zona.

Las cámaras captaron cómo los individuos descendían del rodado e ingresaban a la parte trasera del carro gastronómico, un movimiento clave que permitió anticipar la maniobra. Desde el centro de monitoreo, la información se actualizaba segundo a segundo, registrando recorridos, posiciones y posibles vías de escape.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero la coordinación entre el monitoreo y el patrullaje permitió interceptarlos a pocos metros del lugar y aprehender a los tres jóvenes, cuyas edades eran 16, 18 y 24 años.

El operativo permitió recuperar una motocicleta y pertenencias robadas

Como resultado del operativo se secuestró la motocicleta Rouser 200, dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. La persona damnificada por el robo pudo avanzar con la denuncia correspondiente, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía de turno.