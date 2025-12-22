Tres hombres terminaron detenidos por robar fruta de una chacra sobre la Ruta 250 en Lamarque

Efectivos policiales intervinieron en la chacra ubicada sobre la Ruta 250, donde fueron detenidos tres hombres por hurto de fruta.

Un rápido y eficaz accionar policial permitió detener a tres hombres que fueron sorprendidos mientras sustraían fruta de una chacra ubicada en inmediaciones de la Ruta Nacional 250, en la localidad de Lamarque.

El hecho ocurrió ayer durante la tarde y fue advertido por personal de la Brigada Rural, que dio inmediato aviso a efectivos de la comisaría 17, quienes se trasladaron al lugar y concretaron las aprehensiones.

El operativo en la chacra

Según se informó, los uniformados constataron que los sujetos se encontraban en plena sustracción de fruta en una chacra lindante a una empresa frutícola, ubicada a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 250.

En el lugar, los policías identificaron a los tres hombres, quienes ya habían sido demorados por la Brigada Rural al momento de la llegada del móvil policial.

La intervención policial

De acuerdo a la información oficial, uno de los involucrados aguardaba a los otros a bordo de una motocicleta, que fue verificada en el sistema policial y no registraba irregularidades ni pedido de secuestro.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la actuación del Gabinete de Criminalística y el traslado de los tres sujetos a la dependencia policial.

La denuncia del propietario

Posteriormente, el propietario de la chacra radicó la denuncia penal correspondiente y logró reconocer la fruta sustraída por los cajones en los que pretendían llevarse los tres hombres.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en el hecho.