Tres jóvenes heridos por disparos en Viedma: la policía intervino tras un enfrentamiento

Un enfrentamiento con armas de fuego se registró este domingo por la tarde en Viedma, dejando tres personas lesionadas y provocando la intervención del Comando de Emergencias 911.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 20 y 19, en el límite de los barrios Lavalle y Mi Bandera, y generó preocupación entre los vecinos, que alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, los heridos son tres jóvenes de entre 20 y 21 años. Dos de ellos se trasladaron al nosocomio local por sus propios medios, mientras que el tercero fue derivado en un móvil policial.

Desde el hospital Zatti se indicó que las lesiones son de carácter leve y que los jóvenes se encuentran fuera de peligro.

Enfrentamiento en Viedma: la causa quedó en manos de la Fiscalía

Al llegar al lugar, la comisión policial tomó conocimiento del incidente y comenzó con las diligencias de rigor para recabar información sobre lo sucedido y preservar pruebas. El hecho quedó bajo investigación judicial, a cargo del fiscal de turno, Guillermo Ortiz.