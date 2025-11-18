Roca: lo pararon en un control policial y descubrieron que tenía pedido de captura

Un hombre que tenía pedido de captura por una condena federal fue detenido este martes al mediodía en Roca, durante un operativo realizado por policías de la Comisaría 21. Los detalles en esta nota.

Roca: detuvieron a un hombre con pedido de captura

El procedimiento ocurrió alrededor de las 13, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención en la vía pública interceptaron un Chevrolet Sonic azul que circulaba por la zona norte de Roca, en la calle Hornero al 1500.

El vehículo era conducido por una mujer de 26 años, quien —según fuentes policiales— no registraba antecedentes judiciales. Sin embargo, al identificar al acompañante, de 28 años, los agentes confirmaron que tenía un pedido de captura vigente.

El joven en cuestión debía cumplir una condena efectiva de cuatro años dictada por el Juzgado Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737 y por violación del Artículo 189 bis del Código Penal por portación de armas.

Según fuentes policiales, su ubicación fue posible gracias a tareas de inteligencia realizadas por personal de calle de la comisaría, lo que permitió interceptarlo durante el operativo.

Tras el procedimiento, se dio intervención al secretario federal Diego Pino Miklavec, quien dispuso que el joven permanezca detenido y quede a disposición del Juzgado Federal. En las próximas horas será trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal para comenzar a cumplir la pena impuesta.