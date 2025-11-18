Murió un hombre en el acceso al hospital Heller de Neuquén: había sido reducido por la Policía

Un hombre murió esta madrugada en el ingreso a la guardia del hospital Heller de Neuquén. De acuerdo al relato de testigos, había llegado unos minutos antes en un visible estado de exaltación y exhibiendo un arma blanca, motivo por el cual se ordenó la intervención del personal policial, que lo redujo. Las circunstancias del deceso están en plena investigación.

El hecho ocurrió entre después de las 3, en el exterior del centro de salud ubicado en el oeste capitalino.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el hombre de unos 40 años de edad se acercó hasta el edificio portando un arma blanca, visiblemente alterado.

Tras ser abordado por los guardias del hospital, finalmente se le dio intervención al personal policial. Pero tras reducirlo y ponerle las esposas, el sujeto se desvaneció y cayó en el suelo del playón donde estacionan las ambulancias.

Al ingresar a la guardia, se constató que ya no presentaba signos vitales, indicaron desde el nosocomio a este medio.

La investigación quedó en manos del fiscal del caso Andrés Azar, quien solicitó entrevistar al personal hospitalario presente al momento del episodio, revisar cámaras de seguridad y la realización de una autopsia, fijada para la tarde de este martes.

En el lugar intervino personal de policía Criminalística, para resguardar la escena y juntar evidencia. Alrededor de las 8, las tareas ya habían finalizado.

La identidad del hombre por ahora se desconoce.