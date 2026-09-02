Secuestran ganado transportado irreglularmente en Río Colorado

Dos procedimientos policiales concretados en las últimas horas en Río Colorado permitieron el secuestro de ganado transportado de manera irregular y la incautación de un vehículo con pedido de secuestro detectado a través del sistema Anillo Digital.

Secuestro de ganado indocumentado

El primer hecho tuvo lugar durante un control de rutina a cargo del personal de la Brigada Rural local. Los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ranger que remolcaba un carro con seis vacas de la raza Angus.

Al inspeccionar el cargamento, los agentes constataron que ningún animal poseía marca ni caravana de identificación. Asimismo, el conductor carecía de la guía de traslado y de cualquier documentación que acreditase la propiedad o procedencia del ganado.

Ante esta infracción a la Ley Provincial 5745, se dio intervención al área de Ganadería de la Provincia, mientras que los bovinos fueron trasladados al predio de la Sociedad Rural local para su resguardo.

El Anillo Digital detectó un auto buscado por la Justicia

Por otra parte, la tecnología de lectura automática de patentes del Anillo Digital permitió interceptar un Renault Kwid Zen color rojo sobre la Ruta Nacional 22. La alerta se activó en la tarde del martes cuando las cámaras ubicadas en la zona del puente de Río Colorado detectaron el ingreso del rodado a la provincia.

Tras cotejar la patente en el sistema SIFCOP, se confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo con fecha del 3 de agosto de 2026. Al recibir el aviso, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial interceptaron el auto a la altura del kilómetro 923.

Al identificar al conductor, los sistemas informaron que registraba una prohibición de salida del país y de la provincia emitida en abril de 2026 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala; sin embargo, la fiscalía interviniente decidió no adoptar medidas restrictivas contra su libertad. El automóvil quedó incautado y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.