Allanamientos en Neuquén: hubo diez demorados y dos imputados por una causa de abuso de arma

Una investigación por un presunto abuso de arma ocurrido a mediados de agosto en Neuquén derivó este martes en tres allanamientos que permitieron secuestrar armas de fuego, municiones, dos vehículos, estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la comisaría 19 junto con efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Este, con colaboración de distintas unidades especiales. Las diligencias se concretaron en dos domicilios del barrio Confluencia y uno de Sapere.

Secuestraron armas y municiones

Durante los operativos se encontraron armas de fuego y municiones de distintos calibres, además de dos vehículos. También se detectaron estupefacientes y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como resultado de las diligencias, diez hombres fueron demorados para establecer su situación en el marco de las actuaciones.

Dos quedaron imputados

Tras las identificaciones y las medidas dispuestas por la Justicia, dos de los hombres demorados fueron notificados de la imputación correspondiente. Ambos recuperaron posteriormente la libertad, aunque quedaron supeditados a la causa.

La investigación continúa bajo intervención judicial para determinar la relación de los elementos secuestrados con el hecho denunciado y establecer las responsabilidades que correspondan.

Los procedimientos forman parte de las medidas impulsadas por la Policía a partir de la pesquisa iniciada por el presunto abuso de arma ocurrido en agosto.