«Sentí que lo llevaba al matadero»: Un taxista de Neuquén evitó que abusaran de un adolescente

Una grave situación de abuso sexual fue desarticulada por el instinto y compromiso de un taxista de Neuquén, que sin saberlo trasladaba a un adolescente de 13 años hasta el domicilio de un abusador. Afortunadamente, siguió su instinto, sospechó y alertó a la madre. El hecho encendió las alarmas de los investigadores que descubrieron que se trataba de un joven captado bajo la modalidad de grooming, por medio de la red social Telegram.

El caso, registrado el sábado 28 de septiembre, es testigo de una compleja realidad planteada por uno de los delitos que más aumentó en el último tiempo a nivel global y que suele ser una de las patas del tejido delictivo que compone el crimen organizado.

Martín Corzo es el taxista que tomó el pasaje en la parada 20 de Gregorio Álvarez. El cliente, un adolescente que en sus manos tenía el celular con la aplicación del GPS abierta. Le indicó una dirección y partieron.

«Me preguntó si aceptaba Mercado Pago», dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO el chofer de 49 años. «Yo le consulté por la dirección, si sabía llegar y me contestó que no, que lo lleve al punto indicado por el GPS».

Martín se considera el típico taxista que «le busca charla a los pasajes» y por eso insistió en la interacción con el joven. Con preguntas como ¿Qué vas a hacer con tu amigo jugar a la Play o a la pelota? ¿Te van a buscar tus papás o te llevan los papás de tu amigo?, descubrió que algo estaba pasando.

Al llegar a destino, en el barrio Los Polvorines, el chico le dijo que su amigo le pagaría por Mercado Pago, algo que no pasó. Entonces le consultó: «¿Con quién vive tu amigo?» Y la respuesta descolocó al taxista. «No sé, lo conocí por Telegram y quedamos en encontrarnos ahora».

«En ese momento ya era obvio que algo raro pasaba, le pedí que su amigo salga para pagarme y el chico solo se escribía con esa persona, no había audios ni llamadas, nunca le escuché la voz al otro sujeto», recordó en su relato.

«El chico se puso nervioso y le pedí que le diga a su supuesto amigo que salga, a lo que la otra persona respondió por escrito que se estaba bañando», fue entonces cuando le pidió que llame a su mamá.

En ese punto el joven pasajero respondía con evasivas, razón por la cual Martín amenazó con apretar el botón antipático para que llegue la policía.

«Lo asusté con dar aviso a la Comisaría para que me ponga en contacto con su mamá, no me quedó otra alternativa y solo así accedió a llamar a su madre», explicó.

El contacto con la mamá fue un momento de extrema conmoción. «La señora no entendía qué pasaba y se puso muy mal y yo le expliqué la situación y le aseguré que le llevaría a su hijo hasta donde estuviera, porque estaba en peligro», dijo Martín en su repaso.

«Lo llevé con su madre, fue un momento duro porque esa mujer no sabía lo que estaba pasando su hijo y a lo que estaba expuesto», dijo.

Martín es creyente y por eso adjudicó a una ayuda divina y de su madre lo que le pasó. «La verdad yo soy papá, y le hice las preguntas que todo padre le haría a su hijo, es un chico que aparente menos edad y uno se da cuenta de la inocencia, fue todo raro, yo solo pregunté y como no me cerró di aviso, fue Dios y mi mamá quienes me iluminaron», reflexionó.

El caso ya es investigado por la Justicia y se logró reabrir el chat con el que el hombre interactuaba y engañaba al chico, hasta lograr el encuentro físico, que en esta oportunidad pudo ser desarticulado por el sentido común de un trabajador de transporte.

«Yo hoy me siento mal, con el paso de los días pienso en cómo pudo terminar esto, ese chico pudo terminar de la peor manera y yo sin saberlo, lo estaba llevando a eso», resaltó Martín quien dijo no poder evitar recordar casos como el de Luciana Muñoz que sigue siendo buscada desde el 13 de julio en Neuquén. «Pensé en esa chica y tantos otros que pueden estar expuestos al peligro», expresó.

«Sentí que lo llevaba al matadero», resumió la situación, notablemente conmovido.

Grooming en Neuquén y el rol de «Grooming Argentina»

El caso es testigo, pero no aislado. En septiembre se había dado a conocer la judicialización de un hombre hijo de una jueza en el norte de Neuquén, acusado de captar por redes bajo la modalidad grooming a una niña, a la que logró abusar.

«Parte de las nuevas modalidades de violencia sexual», así define al grooming, Hernán Navarro, el fundador y director ejecutivo de la asociación civil Grooming Argentina, que trabaja la problemática en el país y lo articula globalmente.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, y consultado por este último caso en Neuquén, resaltó la actitud del taxista por involucrarse y consideró este hecho que «terminó bien» para reflexionar sobre un delito que no da tregua.

«El grooming es un proceso en el que, en el menor o mayor tiempo, un vínculo virtual termina por sexualizarse», repasó el experto y remarcó que en el ciclo se pasa de una actitud pasiva a una activa, por parte del abusador.

Atrapar a menores con herramientas virtuales es un problema que comenzó hace tiempo, pero que se agudizó con las nuevas ofertas. La inteligencia artificial y la ludopatía están afectando a las infancias en edades más tempranas. Según explicó, son escenarios donde las redes de pedofilia y el crimen organizado transitan con ligereza, principalmente con plataformas como Telegram, la utilizada en el caso de Neuquén.

«Telegram es la nueva deepweb», contó y agregó que es la herramienta de mensajería predilecta para la pedofilia, el narcotráfico, la difusión de imágenes de abuso sexual infantil y todo material que en otras redes sería sancionado.

Navarro explicó que hay varias cosas para repensar. La primera es qué hacen los adultos frente a los escenarios de la virtualidad. «Lamentablemente, vemos que hay una negación y así como empiezan los problemas, es necesario que nos involucremos y entendamos los lenguajes modernos», contó.

Otro de los aspectos a considerar, es el acceso a la tecnología de los menores de edad. «Si le das un teléfono a un chico, perdiste todo control», dijo el titular de Grooming Argentina. «Tenemos mediciones que indican que hoy en el país 4 de cada 10 niños y niñas recibe un celular antes de los 9 años», esto explica también por qué los niveles de exposición son mayores en tempranas edades.

El abogado adelantó que en Neuquén, próximamente, se abrirá una sede patagónica de la asociación y que se articuló con el gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia, un trabajo conjunto que se traducirá en trabajo de prevención.

«En Neuquén vamos a dar un paso gigante, porque es el primer programa provincial que se hace de este tipo a nivel nacional», adelantó y contó que la idea es «comenzar con prevención en las escuelas y en todas las instituciones donde haya población de 9 a 13 años, que según los estudios globales, es el rango más vulnerable al grooming».