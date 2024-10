“Pido ayuda psicológica”: habló la mamá del adolescente al que un taxista de Neuquén salvó de un abuso

El caso de un adolescente de 13 años citado por Telegram por un desconocido, en lo que constituye una clara situación de grooming, sigue sacudiendo el tejido social de Neuquén. Principalmente, porque el abuso sexual no fue concretado gracias al accionar de un taxista, que logró evitar el contacto entre la víctima que tomó pasaje en la parada de Gregorio Álvarez y el victimario que lo esperaba en otro sector de la ciudad. La mamá del joven, habló con Diario RÍO NEGRO y relató parte del calvario que vivió junto a su familia.

Diario RÍO NEGRO adelanta que para evitar dar datos que puedan permitir identificar a la víctima menor de edad, el nombre de la mujer no será revelado.

«Fue un momento horrible, una tragedia», resumió la madre del joven, lo que vivió el pasado sábado 28 cuando recibió el llamado del taxista que le avisaba que su hijo de 13 años iba a encontrarse con un hombre desconocido, en una casa del sector Los Polvorines.

La mujer explicó que un día antes su hijo le había solicitado permiso para reunirse con una amiga, a la que conoce la familia. «Yo hablo mucho con mis hijos, no nos ocultamos las cosas y él me solicitó poder reunirse con esa amiga y yo acepté», recordó. Lo que jamás imaginó, es que el encuentro en realidad era con un sujeto con el que hablaba el adolescente y que el destino era en otro sector de Neuquén capital.

«Cuando el señor taxista me llamó, yo no entendía nada porque mi hijo se suponía, estaba con esa chica, no en ese lugar que me describió», explicó. La madre dijo que en ese momento «Me paralicé, no sentí mis piernas, se me bajó la presión».

En ese punto, el taxista le pidió que se calme y le prometió llevarle a su hijo. «Yo estaba en un supermercado comprando unas cosas para mi otro hijo, le dije donde me encontraba y me senté con ayuda de otras personas porque me descompuse», narró.

Fue a los minutos cuando el taxista llegó con el joven y la reunión. «El chofer fue muy amable, me explicó como se dieron los hechos y se ofreció a llevarnos a mi casa», destacó sobre el conductor del taxi.

La mujer luego explicó que le retiró el celular al hijo, pero que las conversaciones con el extraño estaban borradas. «Telegram no guarda nada y mi hijo no quería decir nada, yo por miedo borré la aplicación», dijo.

Fue así, que con la ayuda de su otro hijo lograron reactivar la cuenta y simularon ser la víctima. «Una persona nos escribió, fingimos ser mi hijo más chico y le hicimos capturas para ir a la comisaría», explicó. Así fue que la comisaría Tercera les tomó la denuncia.

La mamá pide ayuda profesional

Según explicó, el hecho alteró notablemente el orden familiar. «Nunca pensé que mi hijo podía pasar esto», dijo y agregó que «no dice nada, es como que para él no ocurrió nada» y que por eso considera necesaria un acompañamiento profesional.

«Necesitamos ayuda psicológica, yo fui a pedirla a la salita vecinal, pero todavía no la recibimos», detalló.

«Mi hijo no tomó dimensión aún, yo creo que todavía no entiende a lo que se expuso, esto me tiene mal, estoy mal», compartió con este medio.

A cinco días de la denuncia, ningún dispositivo ni protocolo de contención había sido aplicado al grupo familiar.

La denuncia se hizo, pero tramitó varios días después en Fiscalía

Si bien la denuncia de la mujer se radicó el domingo 29, un día después del hecho en la comisaría Tercera del barrio Progreso, desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que el asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Bruno Micciulo, tomó contacto con el caso este viernes 4 de octubre.

Las gestiones desde fiscalía incluyen la citación a la madre y al taxista que rescató al adolescente. A casi una semana, no habían sido convocados.

También se confirmó a este medio que se le dio intervención a la Defensoría Del Niño, Niña y del Adolescente de Neuquén, para que asistan al joven.