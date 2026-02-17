Tenía pedido de captura en Salta y cayó en Neuquén: lo encontraron caminando por la Ruta 7

Un hombre que era buscado por la justicia de Salta fue detenido en Añelo durante un patrullaje sobre la Ruta 7. Según informó la Policía, todo comenzó cuando los efectivos vieron a un hombre caminando por la vera de la ruta.Al notar el patrullero, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 10°, que depende de la Dirección Seguridad Vaca Muerta.

Intentó huir al ver el patrullero y lo alcanzaron en Neuquén

Los efectivos lo identificaron en el lugar y consultaron sus datos en el sistema judicial. Allí confirmaron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la justicia de Tartagal.

La detención, indicaron, se concretó sin incidentes. Después de la demora, el hombre fue trasladado de manera preventiva al hospital local para un control médico. Luego quedó alojado en la unidad policial.

El procedimiento fue realizado por la Comisaría 10°.

La Policía indicó que quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Tartagal. Desde ese organismo se definirán los próximos pasos en la causa.

El procedimiento fue comunicado por la fuerza provincial y quedó bajo intervención de la justicia salteña quien había emitido el pedido de captura.