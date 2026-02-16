Un operativo en una fiesta electrónica de Cipolletti terminó con secuestro de drogas y cinco imputados

En un evento masivo de Cipolletti, la Policía le secuestró estupefacientes a cinco personas, quienes quedaron imputadas por Ley 23.737. Foto Ilustrativa.

En plena madrugada del domingo, cuando comenzaba una nueva edición de una fiesta electrónica en un predio privado de Cipolletti, un amplio despliegue preventivo terminó con el secuestro de sustancias prohibidas y personas imputadas. El procedimiento se realizó en el marco de los controles de seguridad montados en eventos de alta concurrencia, con el objetivo de desalentar la tenencia y circulación de drogas en contextos de consumo recreativo nocturno.

Requisas en el ingreso y narcotest positivos

El operativo estuvo bajo jurisdicción de la comisaría Cuarta, con requisas protocolares en los accesos al predio. Durante los controles, se detectaron envoltorios y elementos sospechosos que fueron sometidos a pruebas de campo.

Según se informó oficialmente, el Departamento de Toxicomanía de Cipolletti realizó narcotest orientativos que arrojaron resultados positivos, lo que motivó la intervención del fuero federal en el marco de la Ley 23.737.

Sustancias secuestradas: marihuana y drogas de diseño

Entre los elementos incautados se registraron cigarrillos de marihuana, pastillas y monodosis con polvo granulado compatibles con drogas sintéticas como ketamina y metanfetamina.

Además, se notificó a un hombre que llevaba aproximadamente tres gramos de hongos alucinógenos. Desde la fuerza destacaron que se trataba de pequeñas cantidades, asociadas al consumo personal dentro de este tipo de reuniones.

Cinco personas notificadas e imputadas

En total, fueron cinco las personas demoradas y notificadas, hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, provenientes de distintas localidades del Alto Valle. En uno de los casos, una pareja fue interceptada dentro de un vehículo y la mujer se hizo cargo de la sustancia hallada.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía de Atención Inicial, dirigida por el fiscal Matías Zanona, quien remarcó el crecimiento del consumo en franjas sociales amplias.

“Está siendo un trabajo muy intenso. La penetración social crece en grupos de entre 20 y 50 años. El consumo ha aumentado muchísimo”, expresó Zanona.

Preocupación oficial y continuidad de los controles

El fiscal también señaló que se percibe malestar en algunos asistentes frente a estos operativos, aunque sostuvo que la mayoría de los notificados no suele reincidir.

Las autoridades remarcaron que los resultados responden a un trabajo coordinado entre la comisaría Cuarta, Toxicomanía y la Justicia Federal, con el propósito de reforzar la prevención y garantizar mayor seguridad sanitaria en eventos juveniles.

Los controles continuarán en futuras fiestas y reuniones masivas, en un contexto donde la región viene registrando secuestros reiterados de drogas sintéticas y causas abiertas bajo la Ley Nacional de Estupefacientes.