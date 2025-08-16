Tensión en Neuquén: qué pasará con los internos que quisieron fugarse de Valentina Sur

El movimiento de móviles en el barrio generó alerta entre los vecinos. Foto: archivo.

Cerca de las 20 de este viernes, un grupo de internos intentó escapar de la comisaría 44 de Valentina Sur en Neuquén, trepando hasta el techo y cortando el enrejado del sector de pabellones. La maniobra fue descubierta a tiempo y un fuerte operativo policial logró frustrar el intento de fuga.

Trataron de cortar las rejas de la comisaría para escapar en Neuquén

La comisario inspector Patricia Silva, coordinadora operativa, informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho tuvo lugar alrededor de las 19:40 cuando el cuartelero «detectó 4 internos en el patio de la alcaldía«, que realizaban maniobras sospechosas de fuga.

Luego de ello, señaló que se convocó a personal de otras unidades para llevar adelante «una cobertura en la parte externa«. Acudieron al sector efectivos de la «comisaría 46, 17, metropolitana y la división motorizada».

Con el operativo montado, Silva informó que se logró reubicar a los internos en el pabellón. Destacó que «no hubo lesionados» y que no se llegó a producir «un enfrentamiento».

Las tareas remarcó que finalizaron cerca de las 23. Silva informó que los internos que intentaron fugarse fueron «reubicados en otras unidades», luego del episodio.

Un operativo que movilizó a varias dependencias policiales de Neuquén

De acuerdo con la información trascendida en primera instancia, la situación generó un despliegue urgente de móviles en dirección a la comisaría, lo que derivó en un amplio operativo en la zona.

Según conoció este medio, eran más de 10 internos los que se habían trepado al techo del sector de pabellones, en la parte trasera del edificio. Allí comenzaron a cortar parte del enrejado con el fin de generar una salida hacia la calle.

Efectivos de varias dependencias acudieron a la comisaría 44 de Valentina Sur.

La maniobra fue advertida por efectivos que se encontraban de guardia en el patio interno. El ingreso inmediato de unidades de apoyo impidió que los detenidos concretaran su objetivo, aunque la tensión en el lugar se mantuvo durante varios minutos.

Internos treparon al techo en la comisaría de Valentina Sur de Neuquén

En medio de la situación, se escucharon sirenas que anunciaban la llegada de refuerzos. Ante esto, los internos habrían descendido rápidamente para evitar un enfrentamiento.

Fuentes consultadas aseguraron que las maniobras de corte en el enrejado ya habían provocado daños en la estructura.

El movimiento de móviles y efectivos en la zona generó preocupación entre los vecinos de Valentina Sur, que advirtieron la intensidad del despliegue.





