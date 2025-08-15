Persecución y choque contra un móvil policial en pleno centro de Roca: un hombre detenido. Foto: Juan Thomes

En la madrugada de este viernes, un hombre de 51 años fue detenido luego de protagonizar una peligrosa persecución y embestir a un patrullero en la ciudad de Roca.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 3° realizaba recorridas preventivas y observó una camioneta Chevrolet Captiva circulando en contramano.

Pese a las señales de advertencia con luces, el conductor ignoró las indicaciones y aceleró, poniendo en riesgo a transeúntes y vehículos estacionados.

La persecución culminó en la calle Viedma al 300, donde el sospechoso fue interceptado. En ese momento, embistió deliberadamente el móvil policial, causando daños en el paragolpes y guardabarros. Al intentar identificarlo, el hombre se negó a descender y adoptó una actitud agresiva hacia las agentes presentes.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor presentaba aliento etílico. Fue reducido y trasladado a la unidad policial, por disposición de la fiscal de turno, quien ordenó su detención e inició actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad.

El implicado, domiciliado en la ciudad, fue identificado y se dispuso el secuestro de la camioneta, así como la extracción de sangre en el hospital local para determinar su nivel de alcohol en sangre.

En el lugar intervino personal del Gabinete de Criminalística para el relevamiento de la escena.