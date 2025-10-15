Terror en la Ruta 22: un conductor alcoholizado chocó tres motos de tránsito y dejó una inspectora herida en Neuquén

Minutos después de la medianoche se registró un grave siniestro vial sobre la Ruta 22 en Neuquén. En pleno operativo de limpieza de ruta, personal municipal fue sorprendido por un conductor alcoholizado que tras saltarse el control, chocó tres motos de Tránsito y alcanzó a herir a una inspectora. El hombre se intentó dar a la fuga.

El episodio de terror y tensión se registró cerca de las 00.30 en el tramo entre Avenida Mosconi y calle Leguizamón. El comisario Pablo Encina de la División Tránsito Neuquén, informó a Diario RÍO NEGRO que en el sitio estaba trabajando personal de Limpieza Urbana y también inspectores que estaban restringiendo el tránsito.

Mientras el operativo se estaba desarrollando apareció una camioneta PickUp que circulaba en sentido este por la Avenida Mosconi y este al omitir las órdenes de Tránsito, terminó chocando contra tres motos policiales.

Chocó tres motos de tránsito. Foto: gentileza

Si bien el conductor no embistió directamente al personal que se encontraba sobre la Ruta, una de las motos que recibió el impacto terminó alcanzado a una inspectora y esta tuvo que ser asistida por el SIEN. Minutos más tarde se confirmó que sólo recibió un fuerte golpe en una de sus manos y descartaron lesiones de gravedad.

Terror en la Ruta 22 en Neuquén: que pasó con el conductor alcoholizado

El comisario explicó que el hombre intentó fugarse, pero fue detenido enseguida y allí se le realizó un test de alcoholemia que arrojó positivo con 1.63 gramos de alcohol en sangre. Detalló que el conductor es un hombre de 40 años que además circulaba con el certificado de seguro obligatorio vencido.

Como resultado del procedimiento, al hombre se le retuvo la licencia y se le secuestró la camioneta, además personal de la comisaría Segunda se lo llevó demorado a la espera de que se le haga una formulación de cargos.

El subsecretario municipal de Protección Ciudadana, Francisco «Pancho» Baggio, compartió en sus redes sociales el hecho y resaltó: «No hubo muertes de milagro».