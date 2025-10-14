Agredió a su pareja con un machete en Roca e intentó escaparse: lo redujeron en la calle y fue detenido

Un violento episodio ocurrió este martes en General Roca. Un hombre agredió a su pareja con un machete e intentó escapar. La policía encontró a la víctima con cortes y golpes y localizó al sujeto a pocas cuadras del lugar: fue reducido en la vía pública y detenido.

Según informó la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió en una vivienda sobre la calle Defensa e intervino personal de la comisaría N°21 tras un llamado de alerta de un presunto caso de violencia de género.

Cuando arribaron los efectivos, detectaron a una mujer de 43 años acompañada por sus tres hijos con «cortes en la mano, golpes en el rostro y dolor en la pierna».

Las autoridades rastrillaron la zona y gracias al despliegue policial lograron localizar al agresor de 46 años, quien fue «interceptado y reducido en calle Santa Cruz al 2700».

Tanto el detenido como la mujer fueron trasladados al hospital local y fueron atendidos por personal de salud.

Asimismo, la víctima radicó una denuncia penal y fue examinada por un médico forense por disposición de la Fiscalía, que también solicitó la continuidad de la detención. Además, trabajó en el sector el gabinete de Criminalística.

Conmoción en Neuquén por el hallazgo del cuerpo: investigan si se trata de Azul Semeñenko

Este martes encontraron un cuerpo a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen, casi en la intersección con Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se trata de una mujer. Investigan si la víctima sería Azul Semeñenko, desaparecida hace casi 20 días.

Según precisó la fuente, el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, por lo que para confirmar la identidad habrá que esperar a los resultados de la autopsia. En las primeras acciones se tomaron fotografías para cotejar si la vestimenta coincide con la utilizada por mujeres que fueron denunciadas como desaparecidas en Neuquén.