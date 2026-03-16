Tragedia en Cervantes: imputan al conductor que iba alcoholizado, chocó y mató a un policía sobre Ruta 22

La Justicia rionegrina pondrá en marcha este lunes el proceso formal contra el conductor que provocó la tragedia en la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes.

A partir de las 13:30, el Ministerio Público Fiscal formulará cargos contra el hombre de 40 años que permanece detenido tras chocar y matar al oficial Ángel Lautaro Monsalve.

La audiencia es seguida con especial atención por la fuerza policial y la comunidad de Ingeniero Huergo, de donde eran oriundos tanto la víctima como el victimario.

Los puntos clave que complican al conductor

El fiscal del caso presentará las pruebas recolectadas en el kilómetro 1160 durante la madrugada del domingo. Los datos que agravan la situación del detenido son:

Nivel de alcohol extremo: El test de alcoholemía arrojó 2,06 g/l de alcohol en sangre , una cifra que excede largamente cualquier límite y que, según la Ley de Alcohol Cero, será un pilar del agravante.

El test de alcoholemía arrojó , una cifra que excede largamente cualquier límite y que, según la Ley de Alcohol Cero, será un pilar del agravante. Mecánica del impacto: El choque frontal ocurrió a las 06:25. Según el testimonio del propio acompañante del Gol Trend , el vehículo mayor invadió el carril por el que circulaba la moto de Monsalve.

El choque frontal ocurrió a las 06:25. Según el testimonio del propio acompañante del , el vehículo mayor invadió el carril por el que circulaba la moto de Monsalve. Conducción imprudente: La fiscalía buscará imputarlo bajo la figura de homicidio culposo agravado por la conducción negligente y el estado de ebriedad.

Dolor en la Comisaría 43° de Cinco Saltos

Mientras se espera el inicio de la audiencia, la Policía de Río Negro mantiene el duelo por la pérdida de Monsalve. El joven Oficial Subinspector prestaba servicios en la Comisaría 43° de Cinco Saltos.

Desde la jefatura policial calificaron el hecho como «una pérdida profunda» y destacaron la labor que el oficial desarrollaba en la institución. Se espera que durante la audiencia de hoy se defina si el conductor continuará el proceso en prisión preventiva, ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.