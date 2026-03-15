Tragedia en Cervantes: quién era el joven motoclicista que murió tras el choque en Ruta 22, era policia

En la madrugada de este domingo 15 de marzo un brutal choque sobre Ruta Nacional 22 conmocionó al Alto Valle. El incidente vial tuvo como protagonista a un Volkswagen Gol Trend y a una moto. En el vehículo de menor rodado circulaba un joven de 23 años que murió tras el impacto.

Tras el fatal accidente ocurrido a la altura del kilómetro 1160, en Cervantes, la Policía de Río Negro confirmó que el joven motociclista era un integrante de la fuerza provincial.

Se trata del Oficial Subinspector Ángel Lautaro Monsalve, quien prestaba funciones en la Comisaría 43° de Cinco Saltos. La noticia generó una profunda conmoción en la institución, que emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida de uno de sus oficiales.

Cómo fue el choque que terminó con la vida del joven policia de Río Negro

El choque se registró a las 06:25 en un tramo recto de la ruta. Según los datos recolectados por los peritos y las autoridades:

El impacto fue de manera frontal entre la motocicleta en la que viajaba Monsalve y un Volkswagen Gol Trend. El conductor del automóvil, un hombre de 40 años oriundo de Ingeniero Huergo, arrojó un resultado de 2,06 g/l de alcohol en sangre, cuadruplicando el límite permitido para conductores particulares (y superando ampliamente la tolerancia cero que rige en gran parte de la región).

Monsalve, también residente de Huergo, murió en el acto debido a la violencia del impacto.

El joven oficial desarrollaba su labor policial en Cinco Saltos, aunque su trágico final ocurrió mientras se desplazaba por la zona de Cervantes. Desde la Jefatura de Policía y la plana mayor de la fuerza informaron que ya se dispuso el acompañamiento y la contención para la familia del subinspector.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística bajo una hipótesis clara: la conducción imprudente del automovilista bajo los efectos del alcohol como principal causa de la tragedia.