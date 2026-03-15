Tragedia en Cervantes: un conductor alcoholizado chocó y mató a un joven motociclista sobre Ruta 22

Con menos de 12 horas de diferencia, dos accidentes fatales tuvieron lugar en la Ruta 22. El primero ocurrió en el ingreso a Allen, cerca de las 21 del sábado. El segundo accidente fue durante las primeras horas de este domingo 15 de marzo en Cervantes.

Según confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el choque se produjo alrededor de las 06:25. El violento impacto entre una motocicleta y un automóvil terminó con la vida de un joven de Ingeniero Huergo a la altura del kilómetro 1160.

En las primeras informaciones se conoció que el joven eran un efectivo policial. Habría muerto en el acto. El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend, en el que circulaban dos hombres de 40 y 47 años, ambos de Huergo.

Las primeras pericias, basadas en el testimonio del acompañante, indicaron que el rodado mayor «circulaba en sentido oeste–este cuando, por motivos que aún son materia de investigación, colisionó de manera frontal contra la moto».

De inmediato se ordenó la realización de las pericias correspondientes ante el incidente vial. Al realizarse el test de alcoholemía, el conductor «arrojó un resultado positivo de 2,06 g/l de alcohol en sangre«.

A raíz del siniestro, los dos ocupantes del automóvil fueron trasladados de urgencia para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro y especialistas en criminalística para determinar la mecánica exacta del hecho, mientras que el vehículo mayor y la motocicleta fueron secuestrados para las diligencias correspondientes.